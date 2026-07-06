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जयपुर में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन इमारत की छत, 7-8 मजदूरों की हालत गंभीर

Rajasthan News: जयपुर में जवाहर कला केंद्र के सामने बन रही एफटीआई ऑफिस की निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ. मलबे में दबने से 11 से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है. सभी को एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Jul 06, 2026, 10:16 PM|Updated: Jul 06, 2026, 10:16 PM
जयपुर में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन इमारत की छत, 7-8 मजदूरों की हालत गंभीर
Image Credit: जयपुर का SMS अस्पताल (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजधानी जयपुर में सोमवार को एक निर्माणाधीन सरकारी भवन में बड़ा हादसा हो गया. जवाहर कला केंद्र के सामने बन रहे एफटीआई (FTI) कार्यालय की इमारत की छत की शटरिंग अचानक ढह गई. हादसे के समय वहां कई मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए थे. शटरिंग गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और मजदूर मलबे में दब गए. इस दुर्घटना में 11 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तुरंत एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक जेएलएन मार्ग पर स्थित एफटीआई कार्यालय की नई इमारत का निर्माण चल रहा था. इसी दौरान छत की शटरिंग अचानक टूटकर नीचे गिर गई. शटरिंग और मलबा गिरने से वहां काम कर रहे कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए. हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

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घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया
हादसे में घायल मजदूरों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया. एक साथ बड़ी संख्या में घायल पहुंचने से अस्पताल में कुछ देर के लिए हलचल बढ़ गई. अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बुलाकर सभी घायलों का इलाज शुरू कराया. गंभीर रूप से घायल मजदूरों को विशेष निगरानी में रखा गया है, जबकि अन्य का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है.

पुलिस और प्रशासन ने शुरू की जांच
घटना की जानकारी मिलते ही एसएमएस थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे इलाके को सुरक्षित कर राहत और बचाव कार्य की निगरानी की गई. पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि शटरिंग या निर्माण कार्य में किसी तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

घायलों की पहचान
हादसे में घायल मजदूरों में लाला राम, राजीव कुमार, नीतीश कुमार, उदित, प्रमोद, बकू, कार्तिक, प्रमोद और शोक समेत 11 से अधिक लोग शामिल हैं. कुछ अन्य मजदूरों की पहचान और उनकी स्थिति की जानकारी भी जुटाई जा रही है. अस्पताल प्रशासन सभी घायलों की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शटरिंग इतनी तेजी से गिरी कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. विशेषज्ञों का मानना है कि निर्माणाधीन भवनों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन और शटरिंग की नियमित जांच बेहद जरूरी है. लापरवाही होने पर इस तरह के हादसों का खतरा बढ़ जाता है.

जांच के बाद होगी कार्रवाई
प्रशासन ने कहा है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी. यदि जांच में निर्माण एजेंसी, ठेकेदार या किसी अन्य जिम्मेदार पक्ष की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान घायलों के बेहतर इलाज और हादसे के सही कारणों का पता लगाने पर है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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