दूदू में निर्माणधीन मकान की गिरी छत, घायलों को किया गया अस्पताल में किया गया भर्ती, डिप्टी CM बैरवा पहुंचे घटनास्थल

Jaipur News: जयपुर जिले के दूदू में सोमवार को एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक गिर गई, जिससे कई लोग घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को घायलों के शीघ्र उपचार के निर्देश दिए. सभी घायलों को उपजिला चिकित्सालय भेजा गया है. डॉ. बैरवा ने कहा कि घायलों को सुरक्षित निकालने में पूरी मदद की जा रही है और प्रभु श्रीराम से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की.