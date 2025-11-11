दूदू में निर्माणधीन मकान की गिरी छत, घायलों को किया गया अस्पताल में किया गया भर्ती, डिप्टी CM बैरवा पहुंचे घटनास्थल

Rajasthan News: जयपुर के दूदू में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से कई लोग घायल हो गए. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंचे, राहत कार्यों की निगरानी की और अधिकारियों को त्वरित इलाज के निर्देश दिए. घायलों को उपजिला अस्पताल भेजा गया, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
Jaipur News: जयपुर जिले के दूदू में सोमवार को एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक गिर गई, जिससे कई लोग घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को घायलों के शीघ्र उपचार के निर्देश दिए. सभी घायलों को उपजिला चिकित्सालय भेजा गया है. डॉ. बैरवा ने कहा कि घायलों को सुरक्षित निकालने में पूरी मदद की जा रही है और प्रभु श्रीराम से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की.
खबर अपडेट की जा रही है...
