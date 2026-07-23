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RPSC का मेगा भर्ती धमाका! 5 महीने में 8 बड़ी परीक्षाएं, 8 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच 8 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा. इनसे 2139 पदों पर भर्ती होगी और 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है. साथ ही NICL में 500 असिस्टेंट पदों पर आवेदन भी शुरू हो गए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 23, 2026, 03:17 PM|Updated: Jul 23, 2026, 03:17 PM
RPSC का मेगा भर्ती धमाका! 5 महीने में 8 बड़ी परीक्षाएं, 8 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका
Image Credit: 5 माह में 8 बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराएगा RPSCSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

RPSC Exam Calender: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अगस्त से दिसंबर 2026 तक होने वाली बड़ी भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस दौरान आठ प्रमुख परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिनके जरिए विभिन्न विभागों में कुल 2139 पदों पर भर्ती की जाएगी. आयोग का अनुमान है कि इन परीक्षाओं में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं. खास बात यह है कि इस शेड्यूल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा और सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा जैसी चर्चित परीक्षाएं भी शामिल हैं.

अगस्त से शुरू होगा भर्ती परीक्षाओं का दौर
आरपीएससी के जारी कार्यक्रम के मुताबिक भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 30 अगस्त से होगी. सबसे पहले सांख्यिकी अधिकारी के 113 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद 19 सितंबर को केमिकल निरीक्षक के 13 पदों और 20 सितंबर को उप निरीक्षक (SI) के 859 पदों के लिए परीक्षा होगी. एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है.

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अक्टूबर और नवंबर में भी रहेंगी अहम परीक्षाएं
अक्टूबर में 13 से 15 तारीख तक वरिष्ठ वैज्ञानिक के 28 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद 15 नवंबर को संरक्षण अधिकारी के 12 पदों के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इन भर्तियों के लिए भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं.

दिसंबर में होगी आरएएस समेत कई बड़ी परीक्षाएं
दिसंबर महीना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से सबसे व्यस्त रहेगा. 6 दिसंबर को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 607 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके बाद 8 दिसंबर को प्राध्यापक (विशेष शिक्षा) के 121 पदों के लिए परीक्षा होगी. वहीं 27 दिसंबर को सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के 371 पदों के लिए परीक्षा प्रस्तावित है. आरएएस परीक्षा हर साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जाती है.

परीक्षा कार्यक्रम में किया गया बदलाव
आरपीएससी ने हाल ही में अपने परीक्षा कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी किए हैं. पहले आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 29 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 6 दिसंबर को कराया जाएगा. इसी तरह प्राध्यापक (विशेष शिक्षा) की परीक्षा भी 6 दिसंबर के बजाय 8 दिसंबर को आयोजित करने का फैसला लिया गया है. आयोग ने अभ्यर्थियों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखने की अपील की है.

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में भी निकली भर्ती
इस बीच सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि लिखित परीक्षा 27 अगस्त को होगी. इस भर्ती में राजस्थान के लिए 36 पद आरक्षित किए गए हैं.

तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए अहम समय
आने वाले महीनों में लगातार भर्ती परीक्षाएं होने से प्रतियोगी छात्रों के सामने व्यस्त शेड्यूल रहेगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथियों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी की रणनीति बनानी होगी. समय पर आवेदन करना, संशोधित परीक्षा कार्यक्रम पर नजर रखना और नियमित अभ्यास करना सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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