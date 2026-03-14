RPSC में महिला सहायक सचिव ने 11 पुरुष सहकर्मियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, अध्यक्ष ने दिए जांच के आदेश

RPSC Workplace Harassment Case: राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक महिला सहायक सचिव को प्रताड़ित करने के आरोप का मामला सामने आया है. पीड़ित ने 11 पुरुष कार्मिकों पर पिछले अभद्र टिप्पणियां करने और गलत तरीके से नौकरी लगने जैसी बातें कहकर मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं.

क्या है पूरा मामला?

मामले में आयोग अध्यक्ष यूआर साहू के निर्देश पर आयोग की कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. महिला सहायक सचिव ने अध्यक्ष को लिखे पत्र में बताया कि 11

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पुरुष सहकर्मी पिछले तीन माह से लगातार उस पर कार्यालय में आते-जाते समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अभद्र और अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं. यह एक महिला की अस्मिता पर सीधा प्रहार है और लिखे जाने योग्य भी नहीं. आयोग में 18 साल के सेवाकाल में उसे पहले कभी ऐसी मानसिक यंत्रणा का सामना नहीं करना पड़ा. पत्र में सभी कार्मिकों के नाम भी दिए गए हैं.

आरोप लगाया कि- 'ये लोग अपने संबंधित कार्मिक व सहयोगी कर्मचारियों के बीच भी उसके बारे में अनर्गल बातें करते हैं. यहां तक कि एक दैनिक वेतनभोगी के माध्यम से उसे धमकी दिलाई गई कि अपनी अफसर से कह देना उसकी नौकरी गलत लगी है, उसे हटवा देंगे.'

जांच के आदेश

आयोग की एक महिला अधिकारी ने कुछ सहकर्मियों पर गलत शब्दों का प्रयोग करने की शिकायत दी है. इस मामले में आयोग सचिव रामनिवास मेहता को जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित की गई कमेटी से मामले की जांच कराई जा रही है. — यूआर साहू, अध्यक्ष, RPSC

डीपीसी में देरी को भी बताया कारण

शिकायत में यह भी कहा गया है कि आयोग में नए पद सृजन और पदोन्नति के लिए अनुपात में बदलाव के कारण डीपीसी आयोजित होने में देरी हुई. इसी वजह से कुछ कार्मिक उन्हें निशाना बना रहे हैं. आरोप है कि सोशल मीडिया पर भी परोक्ष और द्विअर्थी चैट व स्टेटस साझा किए गए, जिनके प्रिंटआउट शिकायत के साथ दिए गए हैं.

महिला उत्पीड़न कमेटी का पुनर्गठनः आयोग में महिला उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए 2022 में कमेटी बनाई गई थी. उस समय परीक्षा नियंत्रक रहीं चित्रा जैनानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था. अब जैनानी उपसचिव बन गई हैं, ऐसे में कमेटी का पुनर्गठन कर उन्हें ही अध्यक्ष बनाया गया है. जैनानी ने आरोपित सभी कार्मिकों को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.

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