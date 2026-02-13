IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को मिला नया कप्तान, क्या इस साल खत्म होगा जीत का सूखा?

Rajasthan Royals Captain: IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है. संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद रॉयल्स ने फ्रैंचाइज़ी के लिए नया युग शुरू करने का फैसला किया और कप्तानी की जिम्मेदारी रियान पराग को सौंपी गई है.

पराग ने 2019 में IPL में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक सात सीज़न रॉयल्स के लिए खेले हैं. पिछले साल, जब सैमसन चोटिल होकर बाहर थे, पराग ने आठ मैचों में टीम की कमान संभाली. इन आठ मैचों में रॉयल्स ने सिर्फ दो जीत और छह हार दर्ज की थी और टीम नौवें स्थान पर रही. हालांकि कप्तानी में चुनौती रही, पराग ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. खासकर ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ 95 रन की पारी खेली.

बता दें कि पराग ने अब तक 84 IPL मैच खेले हैं और 141.84 के स्ट्राइक रेट से 1566 रन बनाए हैं. उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2024 में आया था, जब उन्होंने 149.21 के स्ट्राइक रेट से 573 रन बनाए थे. पिछले सीज़न में उन्होंने अपने प्रदर्शन को और तेज किया, 166.52 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन कुल स्कोर सिर्फ एक हाफ-सेंचुरी के साथ 393 रन तक सीमित रहा.

राजस्थान रॉयल्स के इतिहास पर नजर डालें तो फ्रेंचाइज़ी IPL के पहले सीज़न 2008 से ही खेल रही है. टीम ने 2008 में ही IPL का पहला खिताब अपने नाम किया. 2009, 2010 और 2011 के सीज़न में टीम ने मिक्स प्रदर्शन किया, जबकि 2013 और 2014 में टीम प्लेऑफ़ में जगह बनाने में सफल रही. 2018 में रॉयल्स ने IPL का दूसरा खिताब जीतकर इतिहास रचा. 2019 और 2020 में टीम प्लेऑफ़ में पहुँच गई, लेकिन सैमसन और अन्य खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण कुछ मैच गंवाए.

2021 और 2022 में टीम ने संघर्ष किया और प्लेऑफ़ में पहुंचने से चूक गई. 2023 और 2024 में टीम ने संतुलित प्रदर्शन किया, खासकर बल्लेबाजी में पराग और अन्य युवा खिलाड़ियों ने टीम को कई मैचों में जीत दिलाई. 2025 में कप्तानी में बदलाव और चोटों के कारण टीम का प्रदर्शन मिश्रित रहा, लेकिन पराग ने व्यक्तिगत रूप से बल्ले से प्रभावित किया.

अब IPL 2026 में, रियान पराग और कुमार संगकारा की नई लीडरशिप जोड़ी टीम की कमान संभालेगी. रॉयल्स इस नए चैप्टर में युवा खिलाड़ियों और अनुभवी स्टार्स के मिश्रण के साथ एक नई रणनीति अपनाने की तैयारी में हैं.

विशेषज्ञ मानते हैं कि पराग की कप्तानी में टीम की बल्लेबाजी और मैच फिनिशिंग क्षमता मजबूत हो सकती है. साथ ही, संगकारा के अनुभव से रणनीति और कप्तानी के फैसलों में और निखार आने की संभावना है. IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के फैंस को एक नया उत्साह और उम्मीदें देखने को मिलेंगी.

