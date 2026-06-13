/राजस्थान में अब हर घर में सस्ती बिजली की तैयारी! 201 MW प्रोजेक्ट से सरकार को मिलेगा बड़ा फायदा

Jaipur News: राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है. इसी कड़ी में राज्य की नोडल एजेंसी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (RREC) ने एक नई निविदा जारी की है. यह निविदा वर्चुअल नेट मीटरिंग सिस्टम के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के बिजली कनेक्शनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए मंगाई गई है. इस संबंध में निविदा संख्या RREC/TN-02/2026-27 दिनांक 12 जून 2026 को जारी की गई है.

इस योजना के तहत कुल 201 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े ग्राउंड-माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे. ये संयंत्र जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के क्षेत्र में अलग-अलग 33/11 केवी सब-स्टेशनों के आसपास स्थापित किए जाएंगे. इन संयंत्रों से बनने वाली बिजली को PHED के अलग-अलग कनेक्शनों की खपत के साथ वर्चुअल नेट मीटरिंग के जरिए एडजस्ट किया जाएगा. यह पूरा सिस्टम राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) के नियमों के अनुसार चलेगा.

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वर्चुअल नेट मीटरिंग का मतलब यह है कि एक जगह पर लगा सोलर प्लांट अलग-अलग जगहों पर मौजूद कई बिजली कनेक्शनों की खपत को संतुलित कर सकता है. यानी जो बिजली सोलर प्लांट में बनेगी, वह ग्रिड में जाएगी और फिर अलग-अलग उपभोक्ताओं के बिल में उसकी यूनिट के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा. आसान भाषा में कहें तो एक ही सोलर प्लांट कई जगहों के बिजली खर्च को कम कर सकता है.

राज्य में पीएचईडी विभाग सबसे ज्यादा बिजली उपयोग करने वाले विभागों में से एक है, क्योंकि पेयजल आपूर्ति में लगातार बिजली की जरूरत होती है. ऐसे में यह सोलर योजना विभाग के बिजली खर्च को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी. अनुमान है कि इस परियोजना से 25 सालों में करीब 2300 करोड़ रुपये की बिजली लागत की बचत हो सकती है. इससे सरकार पर आर्थिक बोझ भी काफी कम होगा और साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.

इस पूरी योजना को RESCO मॉडल पर लागू किया जाएगा. इसमें चयनित सोलर कंपनियां ही प्लांट का डिजाइन, स्थापना, संचालन और रखरखाव करेंगी. सरकार को इसके लिए कोई बड़ा पूंजी निवेश नहीं करना होगा. यह पूरी प्रक्रिया 25 सालों तक चलेगी.

निविदा प्रक्रिया एकल चरण और दो भागों में होगी, जो राजस्थान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जरिए पूरी की जाएगी. कंपनियों का चयन प्रति यूनिट बिजली की दर यानी लेवलाइज्ड टैरिफ के आधार पर होगा. एक कंपनी अधिकतम 50 मेगावाट तक ही बोली लगा सकेगी ताकि ज्यादा कंपनियां इसमें भाग ले सकें और प्रतिस्पर्धा बनी रहे. RREC को उम्मीद है कि इस योजना में बड़ी संख्या में कंपनियां हिस्सा लेंगी और बेहतर दरें सामने आएंगी. इस निविदा को जमा करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2026 तय की गई है. पूरी जानकारी और शर्तें RREC की आधिकारिक वेबसाइट और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध हैं.