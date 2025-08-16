Zee Rajasthan
पटवारी एग्जाम 17 अगस्त को, भूलकर भी न करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा एंट्री!

RSMSSB Patwari Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त 2025 को किया जाएगा. एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे परीक्षा केंद्र से जुड़े सभी नियमों और गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लें. 

Published: Aug 16, 2025

RSMSSB Patwari Exam 2025 Dress Code: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में इस बार सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े रहेंगे. ऐसे में परीक्षा (Patwari Exam 2025) देने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र से जुड़ी गाइडलाइंस पहले से जान लेना जरूरी है. बोर्ड ने एग्जाम सेंटर के लिए खास ड्रेस कोड तय किया है, जिनका पालन हर उम्मीदवार को करना अनिवार्य होगा. आइए जानते हैं क्या हैं ये नियम.

परीक्षा कार्यक्रम
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से पटवारी परीक्षा 2025 का आयोजन 17 अगस्त को पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. सुरक्षा को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों पर कई सख्त नियम लागू होंगे. परीक्षा दो सत्रों में होगी – पहला सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा.

ड्रेस कोड गाइडलाइंस
* पुरुष उम्मीदवार शर्ट, टी-शर्ट, पैंट या कुर्ता-पायजामा पहन सकते हैं.
* पुरुष और महिला दोनों को जीन्स पहनने की इजाजत नहीं होगी.
* महिला उम्मीदवार सलवार-सूट, साड़ी, चुन्नी और आधी या पूरी आस्तीन का ब्लाउज/कुर्ता पहन सकती हैं.
* बालों में केवल साधारण रबर बैंड का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी.
* पुरुष और महिला दोनों पूरी आस्तीन की शर्ट/कुर्ता/ब्लाउज पहन सकते हैं.
* कपड़ों पर बड़े बटन, मेटल बटन, बैज, ब्रोच, पिन या सजावटी फूल नहीं होने चाहिए.
* जेवर पहनने पर रोक है, सिर्फ पतली कांच या लाख की चूड़ियां मान्य होंगी.

परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें
इस भर्ती के जरिए कुल 3705 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके लिए करीब 6.78 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था से बचने के लिए परीक्षार्थियों को रिपोर्टिंग समय से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, पहली पारी के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, जबकि दूसरी पारी के अभ्यर्थी प्रश्न पत्र घर ले जा पाएंगे.

