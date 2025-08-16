पटवारी एग्जाम 17 अगस्त को, भूलकर भी न करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा एंट्री!

RSMSSB Patwari Exam 2025 Dress Code: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में इस बार सुरक्षा इंतजाम बेहद कड़े रहेंगे. ऐसे में परीक्षा (Patwari Exam 2025) देने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र से जुड़ी गाइडलाइंस पहले से जान लेना जरूरी है. बोर्ड ने एग्जाम सेंटर के लिए खास ड्रेस कोड तय किया है, जिनका पालन हर उम्मीदवार को करना अनिवार्य होगा. आइए जानते हैं क्या हैं ये नियम.

परीक्षा कार्यक्रम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से पटवारी परीक्षा 2025 का आयोजन 17 अगस्त को पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. सुरक्षा को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों पर कई सख्त नियम लागू होंगे. परीक्षा दो सत्रों में होगी – पहला सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा.

ड्रेस कोड गाइडलाइंस

* पुरुष उम्मीदवार शर्ट, टी-शर्ट, पैंट या कुर्ता-पायजामा पहन सकते हैं.

* पुरुष और महिला दोनों को जीन्स पहनने की इजाजत नहीं होगी.

* महिला उम्मीदवार सलवार-सूट, साड़ी, चुन्नी और आधी या पूरी आस्तीन का ब्लाउज/कुर्ता पहन सकती हैं.

* बालों में केवल साधारण रबर बैंड का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी.

* पुरुष और महिला दोनों पूरी आस्तीन की शर्ट/कुर्ता/ब्लाउज पहन सकते हैं.

* कपड़ों पर बड़े बटन, मेटल बटन, बैज, ब्रोच, पिन या सजावटी फूल नहीं होने चाहिए.

* जेवर पहनने पर रोक है, सिर्फ पतली कांच या लाख की चूड़ियां मान्य होंगी.

Trending Now

परीक्षा से जुड़ी जरूरी बातें

इस भर्ती के जरिए कुल 3705 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके लिए करीब 6.78 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था से बचने के लिए परीक्षार्थियों को रिपोर्टिंग समय से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, पहली पारी के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, जबकि दूसरी पारी के अभ्यर्थी प्रश्न पत्र घर ले जा पाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-