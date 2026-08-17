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राजस्थान में JE भर्ती का इंतजार खत्म, 874 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई

Rajasthan News: राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के 874 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. उम्मीदवार 14 सितंबर 2026 तक sso.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा फरवरी 2027 में होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 17, 2026, 03:31 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 03:31 PM IST
राजस्थान में JE भर्ती का इंतजार खत्म, 874 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई
Image Credit: राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के 874 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं.

RSSB JE Bharti: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) के 874 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए यह अच्छा मौका है. इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान के आधिकारिक भर्ती पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2026 तय की गई है. ऐसे में उम्मीदवार समय रहते अपनी योग्यता और जरूरी दस्तावेज चेक करके फॉर्म भर दें.

874 पदों पर होगी भर्ती
RSSB की इस भर्ती के जरिए जूनियर इंजीनियर के कुल 874 पद भरे जाएंगे. भर्ती में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े पद शामिल हैं. संबंधित पद के लिए उम्मीदवार के पास निर्धारित इंजीनियरिंग योग्यता होना जरूरी है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भर्ती की पात्रता, पदों का विवरण और जरूरी शर्तें ध्यान से देख लेनी चाहिए.

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14 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन
जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 14 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द फॉर्म भरना बेहतर रहेगा, ताकि आवेदन करते समय किसी तकनीकी परेशानी या दस्तावेज से जुड़ी दिक्कत के कारण मौका न छूटे.

फरवरी 2027 में होगी परीक्षा
RSSB JE Recruitment 2026 की परीक्षा फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तारीख और इससे जुड़ी दूसरी जरूरी जानकारी बोर्ड की ओर से समय-समय पर जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे भर्ती से जुड़े नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

ऐसे भरें RSSB JE का फॉर्म
आवेदन करने के लिए सबसे पहले राजस्थान के आधिकारिक SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं. यहां अपनी राजस्थान SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें. इसके बाद संबंधित Junior Engineer Recruitment के आवेदन लिंक को चुनें. अब मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरें.

दस्तावेज अपलोड कर फीस जमा करें
फॉर्म में जरूरी जानकारी भरने के बाद उम्मीदवारों को मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे. अगर आवेदन शुल्क लागू है तो उसे भी ऑनलाइन जमा करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह से जांच लें और सब कुछ सही होने पर उसे सबमिट कर दें.

आवेदन की कॉपी संभालकर रखें
फॉर्म जमा होने के बाद उसकी कन्फर्मेशन पेज या आवेदन की कॉपी डाउनलोड कर लें. इसका प्रिंटआउट भी निकालकर रख सकते हैं. आगे भर्ती प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है. उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना के लिए RSSB और राजस्थान SSO की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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