RTE एडमिशन पर बड़ा अपडेट! निजी स्कूलों में फ्री दाखिले की तारीख बदली, अब इस दिन से होंगे आवेदन

Rajasthan News: राजस्थान में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 10 जनवरी के बाद शुरू होंगे. राज्य सरकार की मंजूरी में देरी के कारण शेड्यूल बदला गया है. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 03, 2026, 01:28 PM IST | Updated: Jan 03, 2026, 01:28 PM IST

RTE एडमिशन पर बड़ा अपडेट! निजी स्कूलों में फ्री दाखिले की तारीख बदली, अब इस दिन से होंगे आवेदन

RTE Admission Update: राजस्थान में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मिलने वाले निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा. क्योंकि शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए पहले से तय किए गए शेड्यूल में बदलाव किया जा रहा है. अब आरटीई के तहत होने वाले ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी के बाद शुरू होंगे. बदलाव से पहले यह प्रक्रिया 10 जनवरी से पहले शुरू होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से तारीख आगे बढ़ानी पड़ी है.

जानकारी के अनुसार, शिक्षा सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए टाइम फ्रेम और दिशा-निर्देश तैयार किए गए थे. जिसको राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए पिथले महीने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भेजा था. लेकिन, राज्य सरकार की स्वीकृति तय समय पर नहीं मिल सकी, जिसके चलते पूरे शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा है.

राज्य में स्कूलों में फिलहाल शीतकालीन अवकाश चल रहा है. छुट्टियां समाप्त होने के बाद 6 जनवरी से स्कूल फिर से खुलेंगे. ऐसे में संभावना है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश से जुड़ी गाइड लाइन अगले सप्ताह तक जारी की जा सकती है. जिसकी विभागीय स्तर पर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. नए कार्यक्रम के अनुसार, RTE के तहत ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी के बाद शुरू होंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फरवरी महीने में इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी. जिसके जरिए पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिला मिलेगा. हालांकि, प्रवेश की वास्तविक प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होगी, क्योंकि नया शिक्षा सत्र भी इसी तारीख से आरंभ होता है.

बता दें कि यह पहली बार हो रहा है कि आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन जनवरी महीने में लिए जाएंगे. इससे पहले यह प्रक्रिया मार्च या अप्रैल माह में होती थी. शिक्षा विभाग की तरफ से यह बदलाव इसलिए हुआ है कि ताकि सभी बच्चों का शिक्षा सत्र सही समय पर शुरू हो सके और चयन प्रक्रिया में कोई भी देरी ना हो.

