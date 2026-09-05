/जयपुर की मन्नू पब्लिक स्कूल में बवाल! RTE बच्चों से भेदभाव के आरोप, अभिभावकों का हंगामा

Jaipur News: जयपुर के चांदपोल इलाके में स्थित मन्नू पब्लिक सेकेंडरी स्कूल इन दिनों विवादों में है. स्कूल से जुड़े कुछ अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर आरटीई के तहत पढ़ रहे बच्चों के साथ कथित भेदभाव करने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि आरटीई के बच्चों के साथ दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में अलग व्यवहार किया जा रहा है. अभिभावकों ने इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत भी की है और पूरे मामले की जांच की मांग की है.

आरटीई बच्चों के साथ भेदभाव का आरोप

अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को कई मामलों में दूसरे विद्यार्थियों से अलग रखा जाता है. उनका कहना है कि बच्चों के साथ भेदभाव करने के साथ-साथ उनसे पैसे की मांग भी की जाती है. इसको लेकर बच्चों के परिजनों में काफी नाराजगी है. अभिभावकों का कहना है कि आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कूल के बाकी विद्यार्थियों की तरह ही सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए.

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खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अवसर नहीं देने का आरोप

परिजनों के मुताबिक, स्कूल में समय-समय पर खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इन गतिविधियों में आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को पर्याप्त मौका नहीं दिया जाता. अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों के मन पर भी असर पड़ता है और उन्हें लगता है कि उनके साथ बाकी विद्यार्थियों जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है. इसी वजह से परिवारों में स्कूल प्रबंधन को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है.

जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल नहीं करने का आरोप

मामला उस समय और ज्यादा गरमा गया, जब स्कूल में जन्माष्टमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. अभिभावकों का आरोप है कि आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को कथित तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया. परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उनका गुस्सा बढ़ गया. इसके बाद कई अभिभावक स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंचे और वहां विरोध जताया.

पुलिस थाने पहुंचे आक्रोशित परिजन

विरोध के बाद मामला पुलिस तक भी पहुंच गया. आक्रोशित अभिभावक संबंधित पुलिस थाने पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लगाए गए आरोपों की शिकायत की. उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच कराने और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई करने की मांग की. परिजनों का कहना है कि वे चाहते हैं कि बच्चों के साथ होने वाले किसी भी तरह के कथित भेदभाव को रोका जाए.

बोले अभिभावक- सभी बच्चों को मिले बराबर सम्मान

अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा बराबर है. आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई के साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का पूरा अवसर मिलना चाहिए. उनका कहना है कि बच्चों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए. अब अभिभावकों की शिकायत के बाद इस मामले में जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार है.