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शेखावाटी इलाके में 248 करोड़ की बिजली परियोजना शुरू, लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने चूरू जिले के राजगढ़ क्षेत्र में 248 करोड़ रुपये की लागत से बने 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन चैनपुरा छोटा का सफल संचालन शुरू कर दिया है. निगम के अनुसार, इससे हर साल करीब 175 लाख यूनिट विद्युत छीजत कम होगी और लगभग 16 करोड़ रुपये की राजस्व बचत होगी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byNeha Sharma
Published: Jun 23, 2026, 03:16 PM|Updated: Jun 23, 2026, 03:16 PM
शेखावाटी इलाके में 248 करोड़ की बिजली परियोजना शुरू, लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPNL ने शेखावाटी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. निगम ने चूरू जिले के राजगढ़ क्षेत्र स्थित 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन चैनपुरा छोटा का सफलतापूर्वक संचालन शुरू कर दिया है.

इस महत्वपूर्ण परियोजना के कमीशन होने से शेखावाटी की विद्युत प्रसारण व्यवस्था मजबूत होगी और लाखों उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, स्थिर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी.

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248 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी
प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि 220 KV GSS चैनपुरा छोटा की कमीशनिंग और चार्जिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है. इसके साथ ही 220 KV भादरा-चैनपुरा छोटा और 220 KV चिड़ावा-चैनपुरा छोटा EHV लाइनों को भी चार्ज कर दिया गया है. सब-स्टेशन में लगे 160 MVA पावर ट्रांसफार्मर को भी चालू कर दिया गया है. इस पूरी परियोजना पर लगभग 248 करोड़ रुपये की लागत आई है.

किन इलाकों को मिलेगा फायदा
नए ग्रिड सब-स्टेशन के शुरू होने से चैनपुरा छोटा, तारानगर, भादरा, सादुलपुर, रतनगढ़, चिड़ावा, राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा. अभी इन क्षेत्रों में लोड बढ़ने पर वोल्टेज की समस्या और ट्रिपिंग की शिकायतें आती थी. अब नए 220 KV GSS से डबल सर्किट लाइन जुड़ने के बाद विद्युत छीजत कम होगी और वोल्टेज में स्थिरता आएगी. उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बिजली मिलेगी.

राजस्व बचत और छीजत में कमी
सिहाग के मुताबिक इस सब-स्टेशन के संचालन से हर साल करीब 175 लाख यूनिट विद्युत छीजत में कमी आने की संभावना है. छीजत कम होने से निगम को प्रतिवर्ष लगभग 16 करोड़ रुपये की राजस्व बचत होगी. यह बचत अंततः बिजली की दरों और आपूर्ति की गुणवत्ता पर सकारात्मक असर डालेगी.

बढ़ती मांग के लिए तैयार नेटवर्क
शेखावाटी क्षेत्र में कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के कारण बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है. 220 KV चैनपुरा छोटा GSS इसी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया है. नया सब-स्टेशन बनने से प्रसारण नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ गई है. गर्मियों में पीक लोड के समय भी अब लोड शेडिंग की नौबत कम आएगी.

RVPNL की उपलब्धि
RVPNL पिछले कुछ सालों से राज्य में प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है. चैनपुरा छोटा GSS इसी कड़ी में एक बड़ी उपलब्धि है. 160 MVA का पावर ट्रांसफार्मर लगने से ग्रिड की क्षमता बढ़ी है और भविष्य में लोड बढ़ने पर भी सिस्टम स्टेबल रहेगा.

राजस्थान प्रसारण निगम ने 248 करोड़ रुपये की लागत से बने 220 KV ग्रिड सब-स्टेशन चैनपुरा छोटा को चालू कर दिया है. इससे शेखावाटी के तारानगर, भादरा, चिड़ावा समेत 7 बड़े क्षेत्रों को फायदा मिलेगा. हर साल 175 लाख यूनिट छीजत कम होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज वाली निर्बाध बिजली मिलेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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