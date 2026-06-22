RVUNL Technical Recruitment Group-I Result: राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) और विद्युत वितरण कंपनियों की तकनीकी भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. ग्रुप-I के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं. लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे 2000 से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है. इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन और सब स्टेशन अटेंडेंट (SBA) सहित विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2163 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम जारी किए गए हैं. अभ्यर्थी अपना परिणाम और चयन सूची निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना भेजी जा रही है. रिजल्ट जारी होने के साथ ही अब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

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ग्रुप-I रिजल्ट का इंतजार हुआ खत्म

ग्रुप-I भर्ती के तहत जिन पदों के लिए परीक्षा हुई थी, उनमें इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन और SBA जैसे तकनीकी पद शामिल हैं. इन पदों के लिए अभ्यर्थियों ने पहले लिखित परीक्षा दी और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी की गई. अब अंतिम चयन सूची यानी फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिससे महीनों से चला आ रहा इंतजार खत्म होने वाला है.

पहले जारी हो चुके हैं अन्य ग्रुप के परिणाम

भर्ती प्रक्रिया में कुल चार ग्रुप बनाए गए थे. इनमें ग्रुप-II, ग्रुप-III और ग्रुप-IV के परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं. इन ग्रुप्स में चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. अब सिर्फ ग्रुप-I का रिजल्ट बाकी था, जिस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि आज किसी भी समय RVUNL की वेबसाइट पर परिणाम जारी किया जा सकता है.

करीब 2000 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर

इस ग्रुप-I रिजल्ट से लगभग 2000 युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ था. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार लंबे समय से सोशल मीडिया और विभिन्न ग्रुप्स पर रिजल्ट की अपडेट्स देख रहे थे. सुबह से ही उम्मीदवारों में उत्सुकता और हलचल तेज दिखी.

चयन के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया

रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को आगे की नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसमें दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन और मेडिकल जांच शामिल हो सकती है. इसके बाद उम्मीदवारों को संबंधित विद्युत कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी.

रिजल्ट कैसे देखें और आधिकारिक वेबसाइट

अभ्यर्थी अपना परिणाम RVUNL की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

1. RVUNL की आधिकारिक वेबसाइट खोलें - [https://energy.rajasthan.gov.in]

2. होमपेज पर “Recruitment/Results” सेक्शन पर क्लिक करें

3. “Technical Recruitment Group-I Result” लिंक चुनें

4. अपना रोल नंबर/एप्लिकेशन नंबर डालें

5. सबमिट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा

6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें

युवाओं के लिए यह रिजल्ट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे राजस्थान की विद्युत व्यवस्था में बड़ी संख्या में तकनीकी भर्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा.