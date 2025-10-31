देशभर के 33 सैनिक स्कूलों में दाखिले का मौका! जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें आवेदन

Rajasthan News: AISSEE 2026 के लिए एनटीए ने परीक्षा तारीख 18 जनवरी 2026 तय की है. आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर तक बढ़ाई गई. यह परीक्षा देशभर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए आयोजित होगी. परीक्षा ऑफलाइन मोड में 190 केंद्रों पर होगी.
Sainik School Admission Test: सैनिक स्कूल में दाखिले की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE) 2026 की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है. देशभर के सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए यह परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. पहले जारी नोटिफिकेशन में केवल परीक्षा माह का जिक्र था, लेकिन अब NTA ने सटीक तारीख स्पष्ट कर दी है.
एनटीए की ओर से जारी सूचना के अनुसार, AISSEE 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 9 नवंबर 2025 कर दी गई है. उम्मीदवार 10 नवंबर तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे. वहीं, आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती सुधारने के लिए 12 से 14 नवंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है. इच्छुक विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट [exams.nta.nic.in/sainik-school-society] पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
इस परीक्षा के माध्यम से देशभर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में एडमिशन दिया जाएगा. परीक्षा पेन-पेपर मोड (ऑफलाइन) में आयोजित की जाएगी और लगभग 190 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
कक्षा 6 की परीक्षा 150 मिनट की होगी जिसमें कुल 125 प्रश्न (300 अंक) पूछे जाएंगे. इसमें भाषा से 25 प्रश्न (50 अंक), गणित से 50 प्रश्न (150 अंक), इंटेलिजेंस से 25 प्रश्न (50 अंक) और सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न (50 अंक) होंगे. परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी समेत 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी.
वहीं, कक्षा 9 की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी. यह परीक्षा 180 मिनट की होगी और 400 अंकों की होगी. गणित से 50 प्रश्न (200 अंक), इंटेलिजेंस, इंग्लिश, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से 50-50 अंकों के प्रश्न शामिल होंगे.
