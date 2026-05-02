/क्या आज भैराणा धाम में जिंदा समाधि ले लेंगे अग्नितप कर रहे संत? अल्टीमेटम हुआ खत्म

Bherana Dham Saint Protest: भैराणा धाम में रीको (RIICO) औद्योगिक क्षेत्र के विरोध में चल रहा आंदोलन आज 17वें दिन भी पूरी ताकत के साथ जारी है. सुबह से ही धाम परिसर में साधु-संतों और स्थानीय लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है. माहौल पूरी तरह आंदोलनमय है और हर तरफ “रीको भगाओ, भैराणा धाम बचाओ” के नारे गूंज रहे हैं. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे साधु-संतों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वे अपनी तपोभूमि और गौचर भूमि को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. उनका कहना है कि अगर यहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया, तो इससे न सिर्फ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा.

आज यानी 2 मई को आंदोलन को बड़ा रूप देने की तैयारी की गई है. सुबह भैराणा धाम से 21 किलोमीटर लंबी महापरिक्रमा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु-संत, श्रद्धालु और आम लोग शामिल हो रहे हैं. राजस्थान के अलग-अलग जिलों से लोग जत्थों में यहां पहुंच रहे हैं. कई लोग रात से ही धाम में डेरा डाले हुए हैं. संतों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. इसी के विरोध में संतों ने आज जीवित समाधि लेने का भी ऐलान कर दिया है. इस घोषणा के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है.

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धरना स्थल के पास संतों द्वारा गहरे गड्ढे भी खोदे गए हैं, जिन्हें लेकर माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया है. संतों का कहना है कि यह उनकी आस्था और अस्तित्व की लड़ाई है और अगर जरूरत पड़ी तो वे आत्म-बलिदान से भी पीछे नहीं हटेंगे. इस पूरे मुद्दे पर पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने भी साधु-संतों का खुलकर समर्थन किया है. नागर ने कहा है कि अगर संतों का सम्मान नहीं हुआ तो वे खुद सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है.

साधु-संतों का कहना है कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से करीब 40 हजार से ज्यादा पेड़ प्रभावित होंगे और बड़ी संख्या में पशु-पक्षियों का आवास खत्म हो जाएगा. साथ ही इलाके के जल स्रोतों पर भी खतरा मंडरा रहा है. उनका मानना है कि यह सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि धर्म, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों से जुड़ा मामला है.

पिछले 17 दिनों से यह धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन अब इसमें तेजी देखने को मिल रही है. प्रदेशभर से मिल रहे समर्थन ने आंदोलन को और मजबूती दी है. आज के कार्यक्रमों के बाद यह साफ हो जाएगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है. फिलहाल भैराणा धाम में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं. पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर हैं, वहीं साधु-संत अपने फैसले पर अडिग नजर आ रहे हैं. अब सबकी नजर आज होने वाली महापरिक्रमा और संतों के अगले कदम पर टिकी हुई है.