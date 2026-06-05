/Rajasthan News: सज्जनगढ़ सेंचुरी प्लास्टिक-फ्री घोषित, बोतल लाने पर 1000₹ तक का लगा जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

Sajjangarh Plastic Free: लेक सिटी उदयपुर के प्रसिद्ध और खूबसूरत 'सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य' से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक बहुत बड़ी और सराहनीय खबर सामने आई है. आज शुक्रवार से सेंचुरी और बायोलॉजिकल पार्क क्षेत्र को पूरी तरह 'प्लास्टिक फ्री ज़ोन' बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत कर दी गई है .

इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी पर्यटक सेंचुरी की सीमा के भीतर प्लास्टिक की पानी की बोतलें लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा. वन विभाग का यह कड़ा कदम जंगलों में फैलते प्लास्टिक के जहर को रोकने और मूक वन्यजीवों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है .

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ऐसे काम करेगा रिफंड मॉडल

सेंचुरी में आने वाले पर्यटकों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए वन विभाग ने एक स्टार्टअप कंपनी के साथ मिलकर एक बेहतरीन और स्मार्ट विकल्प तैयार किया है.बता दें कि अब पर्यटकों को सेंचुरी की मुख्य पार्किंग और ऊपर किले (मंसूर गढ़) पर स्थित रेस्टोरेंट में शुद्ध पानी कांच की बोतलों में उपलब्ध करवाया जाएगा. एक कांच की पानी की बोतल के लिए पर्यटक को शुरुआती तौर पर 50 रुपये देने होंगे. जब पर्यटक अपनी यात्रा पूरी करके लौटेंगे और वह खाली बोतल वापस काउंटर पर जमा कराएंगे, तो उन्हें 40 रुपये तुरंत वापस मिल जाएंगे. यानी महज 10 रुपये की लागत में पर्यटकों को ठंडे और सुरक्षित पानी के साथ-साथ पर्यावरण बचाने में योगदान देने का मौका मिलेगा .

मुख्य गेट पर होगी वाहनों की कड़ी चेकिंग

प्लास्टिक को रोकने के लिए सिर्फ नियम नहीं बने हैं, बल्कि धरातल पर उसकी सख्त घेराबंदी की गई है. अब सेंचुरी के मुख्य प्रवेश द्वार पर अंदर जाने वाले सभी निजी वाहनों और कमर्शियल टैक्सियों की वन कर्मियों द्वारा गहनता से जांच की जाएगी, ताकि कोई भूलवश भी प्लास्टिक अंदर न ले जा सके. इसके साथ ही वन विभाग ने स्थानीय टैक्सी संचालकों को भी पाबंद किया है कि वे गाड़ी में बैठते ही पर्यटकों को इस नियम के बारे में सूचित कर दें, जिससे मुख्य गेट पर किसी भी प्रकार की बहस या अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो.

नियम तोड़ने पर लगेगा 1,000 रुपये का भारी जुर्माना

उदयपुर के उप वन संरक्षक (DFO) यादवेंद्र सिंह चूंडावत ने इस ऐतिहासिक पहल की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती कुछ दिनों तक पर्यटकों को इस नई व्यवस्था के प्रति केवल जागरूक और शिक्षित किया जाएगा. जागरूकता अवधि समाप्त होने के बाद नियमों को बेहद सख्ती से लागू किया जाएगा. इसके बाद भी यदि कोई पर्यटक चोरी-छिपे सेंचुरी या सफारी क्षेत्र में प्लास्टिक की बोतलें या कचरा ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो वन्यजीव अधिनियम के तहत उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 1,000 रुपये तक का नकद जुर्माना वसूला जाएगा .

वन्यजीवों के इकोसिस्टम को बचाने की बड़ी कवायद

डीएफओ चूंडावत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अक्सर देखा गया है कि घूमने आने वाले सैलानी पानी पीने के बाद खाली प्लास्टिक की बोतलें और रैपर्स घने जंगलों, प्राकृतिक रास्तों और ऐतिहासिक किले की प्राचीर के आसपास फेंक देते हैं. इस नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे को कई बार अनजाने में वन्यजीव चबा लेते हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित होता है.

वन विभाग का दृढ़ विश्वास है कि यदि उदयपुर का यह अनूठा सज्जनगढ़ मॉडल (पायलट प्रोजेक्ट) सफल रहता है, तो आने वाले समय में राजस्थान के अन्य सभी राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्व और संरक्षित वन क्षेत्रों (जैसे रणथंभौर, सरिस्का) में भी इसी तर्ज पर पूरी तरह प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.