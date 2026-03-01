Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सांभर झील Bird Festival 2026 शुरू, लाखों प्रवासी पक्षियों का दिखा अद्भुत नजारा

Rajasthan News: सांभर झील के झपोक सेंटर में 'बर्ड फेस्टिवल 2026' का आयोजन हुआ. लाखों प्रवासी पक्षियों के बीच बर्ड वाचिंग, पेंटिंग प्रतियोगिता और नमक प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहीं. प्रशासन ने पक्षी संरक्षण के लिए वेटलैंड मित्र बनाने पर जोर दिया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDilip choudhary
Published:Mar 01, 2026, 01:44 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 01:44 PM IST

Trending Photos

PM किसान की 22वीं किस्त से पहले लगा झटका! राजस्थान के हजारों किसानों के कटे नाम, तुरंत करें चेक
9 Photos
pm kisan samman Nidhi

PM किसान की 22वीं किस्त से पहले लगा झटका! राजस्थान के हजारों किसानों के कटे नाम, तुरंत करें चेक

Udaipur: सलूंबर में स्लीपर कोच धू-धू कर जली, चलती बस बनी आग का गोला!
5 Photos
Udaipur news

Udaipur: सलूंबर में स्लीपर कोच धू-धू कर जली, चलती बस बनी आग का गोला!

होली से पहले ही तपने लगा राजस्थान, सूरज दिखा रहा तेवर! पढ़ें आज का वेदर अपडेट
7 Photos
rajasthan weather update

होली से पहले ही तपने लगा राजस्थान, सूरज दिखा रहा तेवर! पढ़ें आज का वेदर अपडेट

मार्च लगते ही हुई भीषण गर्मी की एंट्री! बाड़मेर-फतेहपुर 36°C पार, बढ़ती तपिश से लोग हुए बेहाल
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

मार्च लगते ही हुई भीषण गर्मी की एंट्री! बाड़मेर-फतेहपुर 36°C पार, बढ़ती तपिश से लोग हुए बेहाल

सांभर झील Bird Festival 2026 शुरू, लाखों प्रवासी पक्षियों का दिखा अद्भुत नजारा

Sambhar Lake Bird Festival 2026: सांभरलेक में आज बर्ड फेस्टिवल 2026 का आगाज हुआ. फेस्टिवल का शुभारंभ डीएफओ वि केतन और एसडीम ऋषि राज कपिल के द्वारा किया गया. देश-दुनिया में अपने नमक के स्वाद और अनूठी वेटलैंड पारिस्थितिकी के लिए, प्रसिद्ध सांभर झील में पक्षी प्रेमियों, विद्यार्थियों, पर्यटकों एवं स्थानीय समुदाय के लोग मौजूद रहे जिन्होंने झील में मौजूद लाखों प्रवासी पक्षियों की अद्भुत दुनिया को नजदीक से निहार इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए बढ़ क्वीज एंड पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई जहां बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रवासी पक्षियों की पेंटिंग्स बनाई.

वन विभाग के द्वारा आयोजित फेस्टिवल में कई स्टाइल लगाई गई जहां पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के संरक्षण को लेकर जागरूकता लाने के प्रयास किए गए सांभर झील किनारे झपोक इंटरप्रिटेशन सेंटर मैं फेस्टिवल आयोजित किया गया इस दौरान कठपुतली नृत्य से पक्षियों के संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया. बर्ड फेस्टिवल में बर्ड वाचिंग, नमक उत्पादन प्रदर्शनी, वेटलैंड मित्र पंजीकरण सहित अनेक एक्टिविटीज में लोगों ने पर चढ़कर भाग लिया. फेस्टिवल में बच्चों ने हजारों किलोमीटर का सफर कर आने वाले प्रवासी पक्षियों के रहन-सहन खाने और उनकी सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई.

इस दौरान संभर साल्ट ने भी अपने नमक की स्टोर लगे साथी लोगों को अपने प्राकृतिक नमक से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में अवगत कराया इस दौरान वन विभाग स्थानीय प्रशासन सांभर साल्ट सहित अनेक लोग बर्ड फेस्टिवल में मौजूद रहे.

प्रशासन की मौजूदगी
समारोह में वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और सांभर साल्ट के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे. डीएफओ वी. केतन ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी में प्रकृति के प्रति जुड़ाव पैदा होता है.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर…

लाखों रुपये खर्च के बावजूद सफाई व्यवस्था ध्वस्त

जयपुर जिले के शाहपुरा में बदहाल सफाई व्यवस्था ने नगरपरिषद की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है. शहर के अलग-अलग इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं. सड़कों पर फैली गंदगी, वार्डों में जगह-जगह लगे कचरे के ढेर और बदबू से आमजन का जीना मुश्किल हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई ठेकेदार मनमानी कर रहा है . ऐसे में कई वार्डों में संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है. बावजूद इसके, नगरपरिषद प्रशासन केवल कागजी दावों तक सीमित नजर आ रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news