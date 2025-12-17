जयपुर में 27 दिसंबर से सांभर महोत्सव 2025 की शुरूआत, रोमांच और संस्कृति का होगा अनोखा संगम

Sambhar Mahotsav 2025 In Jaipur: राजस्थान के विश्वविख्यात सांभर लेक में इस साल का अंत बेहद यादगार होने वाला है. पर्यटन विभाग द्वारा 27 से 31 दिसंबर 2025 तक पांच दिवसीय 'सांभर महोत्सव' का भव्य आयोजन किया जा रहा है. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन के अनुरूप, यह महोत्सव राजस्थान की समृद्ध विरासत, कला और प्राकृतिक सुंदरता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा.

आसमान में पतंगें और एडवेंचर

महोत्सव की तैयारियों को लेकर सांभर एसडीएम ऋषिराज कपिल और पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक कर सुरक्षा व सुविधाओं के कड़े निर्देश दिए हैं.

इस बार उत्सव में आकर्षण के कई केंद्र होंगे- युवाओं के लिए पैरा मोटरिंग, पैरा सेलिंग, एटीवी राइड्स और एडवेंचर बाइक राइड.रंग-बिरंगी फैंसी पतंगों की उड़ान उत्सव को खास बनाएगी.बर्ड वॉचिंग, साल्ट लेक भ्रमण और नमक उत्पादन की प्रक्रिया देखने का मौका.

प्री-वेडिंग और एस्ट्रो टूरिज्म का नया केंद्र

सांभर साल्ट लेक अब केवल नमक उत्पादन या धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं रही है. उपनिदेशक शेखावत के अनुसार, यह स्थान अब प्री-वेडिंग शूट, फोटोग्राफी और एस्ट्रो टूरिज्म (तारों को देखना) के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है. महोत्सव के दौरान झपोक, देवयानी तीर्थ सरोवर और साल्ट कैंपस गतिविधियों के मुख्य केंद्र रहेंगे.

सांस्कृतिक शाम और विरासत की झलक

महोत्सव में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, सेलिब्रिटी इवनिंग्स, हेरिटेज वॉक, साइक्लिंग टूर और ऊंट-घोड़ा सवारी का आनंद सैलानी ले सकेंगे. साथ ही, दीपोत्सव और महाआरती के जरिए धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई उड़ान

जनवरी 2024 की अपार सफलता के बाद इस महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की योजना है. यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को साकार करते हुए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा. दिल्ली, मुंबई और गुजरात समेत देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है.

