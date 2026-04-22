/स्वच्छता या सिर्फ दिखावा? जयपुर में सर्वे से पहले ‘कागज़ी सफाई’ का खेल उजागर

Jaipur News: स्वच्छता सर्वेक्षण की आहट के साथ जयपुर में तैयारियों का शोर तेज हो गया है. सड़कों पर अफसरों की सक्रियता, लगातार बैठकों का दौर और सफाई अभियानों की तस्वीरें सब कुछ यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि शहर पूरी तरह तैयार है. लेकिन जैसे ही नजर मुख्य मार्गों से हटकर गली-मोहल्लों तक जाती है, वहां की तस्वीर इन दावों से मेल नहीं खाती. नगर निगम प्रशासन ने 2025-26 के स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शहरभर में रंग-रोगन, दीवारों पर पेंटिंग, कचरा पात्र रखवाने की व्यवस्था से लेकर जागरूकता अभियान शुरू किए हैं. कागजों पर योजनाएं मजबूत दिख रही हैं, लेकिन जमीन पर सफाई व्यवस्था अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रही है. कॉलोनियों में बिखरा कचरा, बाजारों में गंदगी और जगह-जगह बने अस्थायी डंपिंग पॉइंट साफ बता रहे हैं कि व्यवस्था में खामियां बरकरार हैं.

डोर टू डोर कचरा संग्रहण का 100 फीसदी का दावा, फिर सडकों पर कचरा कैसे?

नगर निगम 100 फीसदी डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का दावा करता है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है. शहर के कई हिस्सों में गीले और सूखे कचरे को अलग करने की व्यवस्था सीमित है. हूपर गाड़ियों का संचालन भी तय समय पर नहीं हो रहा. कहीं ये सुबह पहुंचती हैं, तो कहीं दोपहर में, और बाहरी इलाकों में तो कई बार लोगों को 2-3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है.

ओपन कचरा डिपो बने शहरवासियों के समस्या

अस्थायी कचरा डिपो शहर की एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं. ये स्थान अब सिर्फ कचरा जमा करने के पॉइंट नहीं रहे, बल्कि बदबू, मच्छरों और संक्रमण के केंद्र बनते जा रहे हैं. परकोटा क्षेत्र से लेकर नई विकसित कॉलोनियों तक हालात कमोबेश एक जैसे हैं. हाल ही में नगर निगम के नए कमिश्नर ओम कसेरा ने शहर में 14 घंटे का सफाई मैराथन अभियान चलाया, जिसमें करीब 6 हजार मीट्रिक टन कचरा उठाया गया. उन्होंने 200 किलोमीटर का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया. इस अभियान की तस्वीरें और दावे जरूर सामने आए, लेकिन शहरवासियों के मुताबिक इसका असर स्थायी रूप से नजर नहीं आ रहा.

फील्ड की बजाय दफ्तरों में सफाईकर्मी कर रहे मौज

स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाईकर्मी कई इलाकों में नियमित रूप से नहीं पहुंचते. कुछ जगहों पर तो कर्मचारी सड़कों की बजाय दफ्तरों में तैनात नजर आते हैं. ऐसे में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी अधूरी रह जाती है. शहर का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन संसाधनों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही. इसका असर कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था पर साफ दिख रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सरकारी प्रयासों से शहर को साफ रखना संभव नहीं है. जब तक नागरिक खुद कचरा अलग करने और सफाई बनाए रखने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक स्वच्छता एक अभियान नहीं, बल्कि केवल लक्ष्य बनकर रह जाएगी.

शहर में तैयारियों का माहौल जरूर है, लेकिन असली चुनौती जमीनी सुधार की है. अगर व्यवस्था में निरंतरता और नागरिक सहभागिता नहीं बढ़ी, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर दावों और हकीकत के बीच का अंतर सामने आ सकता है. जयपुर को सच में साफ और सुंदर बनाना है, तो दिखावे से आगे बढ़कर सिस्टम और सोच दोनों में बदलाव जरूरी होगा.