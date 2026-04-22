Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /स्वच्छता या सिर्फ दिखावा? जयपुर में सर्वे से पहले ‘कागज़ी सफाई’ का खेल उजागर

स्वच्छता या सिर्फ दिखावा? जयपुर में सर्वे से पहले ‘कागज़ी सफाई’ का खेल उजागर

Rajasthan News: जयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी तेज, लेकिन जमीनी हकीकत अलग दिख रही है. कागजों पर योजनाएं मजबूत, मगर कॉलोनियों में कचरा, डोर-टू-डोर कलेक्शन अधूरा और ओपन डंपिंग बड़ी समस्या बनी हुई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Apr 22, 2026, 10:38 PM|Updated: Apr 22, 2026, 10:38 PM
स्वच्छता या सिर्फ दिखावा? जयपुर में सर्वे से पहले ‘कागज़ी सफाई’ का खेल उजागर
Image Credit:

Jaipur News: स्वच्छता सर्वेक्षण की आहट के साथ जयपुर में तैयारियों का शोर तेज हो गया है. सड़कों पर अफसरों की सक्रियता, लगातार बैठकों का दौर और सफाई अभियानों की तस्वीरें सब कुछ यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि शहर पूरी तरह तैयार है. लेकिन जैसे ही नजर मुख्य मार्गों से हटकर गली-मोहल्लों तक जाती है, वहां की तस्वीर इन दावों से मेल नहीं खाती. नगर निगम प्रशासन ने 2025-26 के स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शहरभर में रंग-रोगन, दीवारों पर पेंटिंग, कचरा पात्र रखवाने की व्यवस्था से लेकर जागरूकता अभियान शुरू किए हैं. कागजों पर योजनाएं मजबूत दिख रही हैं, लेकिन जमीन पर सफाई व्यवस्था अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रही है. कॉलोनियों में बिखरा कचरा, बाजारों में गंदगी और जगह-जगह बने अस्थायी डंपिंग पॉइंट साफ बता रहे हैं कि व्यवस्था में खामियां बरकरार हैं.

डोर टू डोर कचरा संग्रहण का 100 फीसदी का दावा, फिर सडकों पर कचरा कैसे?
नगर निगम 100 फीसदी डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का दावा करता है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है. शहर के कई हिस्सों में गीले और सूखे कचरे को अलग करने की व्यवस्था सीमित है. हूपर गाड़ियों का संचालन भी तय समय पर नहीं हो रहा. कहीं ये सुबह पहुंचती हैं, तो कहीं दोपहर में, और बाहरी इलाकों में तो कई बार लोगों को 2-3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है.

ओपन कचरा डिपो बने शहरवासियों के समस्या
अस्थायी कचरा डिपो शहर की एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं. ये स्थान अब सिर्फ कचरा जमा करने के पॉइंट नहीं रहे, बल्कि बदबू, मच्छरों और संक्रमण के केंद्र बनते जा रहे हैं. परकोटा क्षेत्र से लेकर नई विकसित कॉलोनियों तक हालात कमोबेश एक जैसे हैं. हाल ही में नगर निगम के नए कमिश्नर ओम कसेरा ने शहर में 14 घंटे का सफाई मैराथन अभियान चलाया, जिसमें करीब 6 हजार मीट्रिक टन कचरा उठाया गया. उन्होंने 200 किलोमीटर का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया. इस अभियान की तस्वीरें और दावे जरूर सामने आए, लेकिन शहरवासियों के मुताबिक इसका असर स्थायी रूप से नजर नहीं आ रहा.

फील्ड की बजाय दफ्तरों में सफाईकर्मी कर रहे मौज
स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाईकर्मी कई इलाकों में नियमित रूप से नहीं पहुंचते. कुछ जगहों पर तो कर्मचारी सड़कों की बजाय दफ्तरों में तैनात नजर आते हैं. ऐसे में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी अधूरी रह जाती है. शहर का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन संसाधनों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही. इसका असर कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था पर साफ दिख रहा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सरकारी प्रयासों से शहर को साफ रखना संभव नहीं है. जब तक नागरिक खुद कचरा अलग करने और सफाई बनाए रखने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक स्वच्छता एक अभियान नहीं, बल्कि केवल लक्ष्य बनकर रह जाएगी.

शहर में तैयारियों का माहौल जरूर है, लेकिन असली चुनौती जमीनी सुधार की है. अगर व्यवस्था में निरंतरता और नागरिक सहभागिता नहीं बढ़ी, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर दावों और हकीकत के बीच का अंतर सामने आ सकता है. जयपुर को सच में साफ और सुंदर बनाना है, तो दिखावे से आगे बढ़कर सिस्टम और सोच दोनों में बदलाव जरूरी होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा पलटवार, BJP के आरोपों का दिया जोरदार जवाब!नकली डिग्री से नौकरी पाने वाले 8 PTI बाहर, शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 2022 भर्ती पर सवाल'रिकॉर्ड कर लो, फिर कहोगे बनती नहीं है', गहलोत-पायलट की मुलाकात का Video हुआ वायरल

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, राजस्थान में इस दिन बरसेगी राहत की बारिश!

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, राजस्थान में इस दिन बरसेगी राहत की बारिश!

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Tags:
jaipur news
rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में पानी संकट टला! PHED कॉन्ट्रेक्टर्स की हड़ताल खत्म, मई में 1500 करोड़ जारी करेगी सरकार

राजस्थान में पानी संकट टला! PHED कॉन्ट्रेक्टर्स की हड़ताल खत्म, मई में 1500 करोड़ जारी करेगी सरकार

jaipur news
2

स्वच्छता या सिर्फ दिखावा? जयपुर में सर्वे से पहले ‘कागज़ी सफाई’ का खेल उजागर

jaipur news
3

महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा पलटवार, BJP के आरोपों का दिया जोरदार जवाब!

rajasthan politics news
4

नकली डिग्री से नौकरी पाने वाले 8 PTI बाहर, शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 2022 भर्ती पर सवाल

dungarpur news
5

Delhi Murder Case Update: दिल्ली पुलिस ने OYO होटल से पकड़ा राहुल, लगा था हत्या का आरोप

rajasthan crime