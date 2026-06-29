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पिंकसिटी हुई बदहाल! तीसरे दिन भी कचरे के ढेरों में डूबा जयपुर, सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी

Rajasthan News: जयपुर में सफाईकर्मियों की झाड़ू डाउन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है. हवामहल, सिटी पैलेस और जंतर-मंतर समेत कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए हैं. सरकार और यूनियन की वार्ता बेनतीजा रही, जबकि वैकल्पिक सफाई व्यवस्था न होने से पर्यटकों और शहरवासियों को भारी परेशानी हो रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Jun 29, 2026, 08:33 PM|Updated: Jun 29, 2026, 08:33 PM
पिंकसिटी हुई बदहाल! तीसरे दिन भी कचरे के ढेरों में डूबा जयपुर, सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी
Image Credit: जयपुर में सफाईकर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: गुलाबी शहर की चमक पर अब कचरे का काला साया नजर आने लगा है. जिस जयपुर की खूबसूरती देखने देश-दुनिया से लोग पहुंचते हैं, वहीं अब पर्यटकों का सामना विरासत से पहले कचरे के ढेरों से हो रहा है. सफाईकर्मियों की झाड़ू डाउन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है और शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराती दिख रही है. सवाल ये है कि आंदोलन और मांगों के बीच फंसे जयपुर को गंदगी से बचाने के लिए प्रशासन का वैकल्पिक प्लान कहां है?

सफाईकर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी
गुलाबी शहर की पहचान अब कचरे के ढेरों के बीच धुंधली होने लगी है. सफाईकर्मियों की झाड़ू डाउन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने से जयपुर की सड़कें, बाजार और पर्यटन स्थल गंदगी की चपेट में हैं. हवामहल से लेकर सिटी पैलेस और जंतर-मंतर तक पहुंचने वाले पर्यटकों का स्वागत अब ऐतिहासिक विरासत के साथ कचरे के ढेर कर रहे हैं. सफाईकर्मी भर्ती सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की हड़ताल का असर अब शहर की गलियों से निकलकर पिंकसिटी की पहचान कहे जाने वाले पर्यटन स्थलों तक पहुंच गया है. बाहर से जयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों को सबसे पहले गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है. तीन दिन से नियमित सफाई नहीं होने के कारण घरों का कचरा भी सड़कों पर आने लगा है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर की सफाई व्यवस्था ठप होने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नजर नहीं आ रही. गैराज शाखा के संसाधन भी पूरी क्षमता से नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था और सीवर संबंधी शिकायतों के निस्तारण पर असर पड़ने की आशंका है.

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स्वायत्त शासन विभाग और यूनियन पदाधिकारियों बैठक रही बेनतीजा
सफाईकर्मियों की मांगों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग और यूनियन पदाधिकारियों के बीच हुई करीब डेढ़ घंटे की वार्ता बेनतीजा रही. संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती और मांगों पर फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा. बैठक में कार्यालयों में लगे सफाईकर्मियों को वापस मूल पदों पर लगाने और भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने सहित कई मांगें रखी गईं. अधिकारियों ने कुछ मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन सरकार स्तर के निर्णय वाले मामलों पर सहमति नहीं बन सकी. वहीं गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी नेता पवन चौधरी ने दावा किया कि करीब 2000 से ज्यादा सफाईकर्मी हड़ताल से अलग हैं. उनका आरोप है कि सभी सफाईकर्मियों का समर्थन आंदोलन को नहीं है. उन्होंने नंदकिशोर डंडोरिया पर बार-बार आंदोलन करने और भर्ती विज्ञप्ति जारी होने से पहले ही हड़ताल शुरू करने का आरोप लगाया.

प्रशासन के सामने खड़े हो रहे कई सवाल
बहरहाल, जयपुर की पहचान जहां कभी साफ-सुथरी गलियों और गुलाबी रंग से होती थी, वहीं अब वही पिंकसिटी कचरे के ढेरों से जूझ रही है. सवाल यह है कि मांगों और आंदोलन के बीच फंसे शहर को साफ रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक प्लान क्यों तैयार नहीं किया. क्योंकि पर्यटकों के कैमरों में कैद हो रही जयपुर की तस्वीर अब विरासत से ज्यादा कचरे की कहानी कह रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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