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1500 करोड़ की डेयरी क्रांति! अब दिल्ली-NCR में गूंजेगा राजस्थान का ‘सरस’ ब्रांड

Rajasthan News: राजस्थान का सरस अब राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड बनने की ओर बढ़ रहा है. RCDF को 1500 करोड़ की सहायता से दिल्ली-NCR सहित उत्तर भारत में विस्तार होगा. दूध संग्रहण 45 से 65 लाख लीटर प्रतिदिन होगा और डेयरी सेक्टर से लाखों किसानों की आय बढ़ेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: May 12, 2026, 11:14 PM|Updated: May 12, 2026, 11:14 PM
1500 करोड़ की डेयरी क्रांति! अब दिल्ली-NCR में गूंजेगा राजस्थान का ‘सरस’ ब्रांड
Image Credit: Rajasthan Saras Brand

Rajasthan Saras Brand: राजस्थान का ‘सरस’ अब सिर्फ प्रदेश का डेयरी ब्रांड नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के बड़े बाजारों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगा. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की साझा पहल से राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) को करीब 1500 करोड़ रुपए की बड़ी आर्थिक सहायता मिलने जा रही है. इससे प्रदेश में डेयरी सेक्टर का बड़ा विस्तार होगा और लाखों दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने की तैयारी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र सरकार ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (JICA) परियोजना के तहत 1000 करोड़ और नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (NPDD) के तहत 500 करोड़ रुपए की सहायता पर सैद्धांतिक सहमति दी.

45 लाख से 65 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचेगा दूध संग्रहण
सरकार की योजना के मुताबिक राजस्थान में वर्तमान 45 लाख लीटर प्रतिदिन दूध संग्रहण क्षमता को बढ़ाकर 65 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा. साथ ही प्रदेश की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में भी 20 लाख लीटर प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी.

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धार्मिक स्थलों और सरकारी संस्थानों में खुलेंगे ‘सरस’ प्लाजा
प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों, सरकारी कार्यालयों, मेडिकल और एजुकेशनल संस्थानों में नए सरस बूथ, डेयरी पार्लर और सरस प्लाजा खोले जाएंगे. इसके साथ ही सरस नेटवर्क को राजस्थान से बाहर दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और NCR तक फैलाने की रणनीति बनाई गई है.

जनजातीय और सूखा क्षेत्रों पर खास फोकस
केंद्र सरकार ने जनजातीय और सूखा प्रभावित इलाकों में डेयरी विकास के लिए विशेष सहायता देने पर भी सहमति जताई है. इन क्षेत्रों में नए बल्क मिल्क कूलर लगाए जाएंगे, पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और नस्ल सुधार कार्यक्रमों को गति मिलेगी.

‘सरस’ को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने की तैयारी
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार सरस को केवल सहकारी संस्था नहीं, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती है. उन्होंने अधिकारियों को नए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने और वित्तीय स्वीकृतियों में तेजी लाने के निर्देश दिए.

राजस्थान दूध उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पर
आरसीडीएफ की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान वर्तमान में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में देश में दूसरे स्थान पर है. राज्य में प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ किलोग्राम दूध का उत्पादन हो रहा है. प्रदेश में 20 हजार से अधिक डेयरी सहकारी समितियों के जरिए गांव स्तर तक किसानों को जोड़ा गया है.
दीर्घकालीन विकास के लिए पशुधन सुधार जरूरी

केन्द्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि डेयरी क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास के लिए पशुधन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को मजबूत करना आवश्यक है. उन्होंने आरसीडीएफ द्वारा एनपीडीडी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना करते हुए सरस को राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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