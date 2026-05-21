Saras Milk Price Hike: दूध-दही, छाछ, जो हर घर की जरूरत है. अब वही आम आदमी की जेब पर और भारी पड़ने वाला है. पहले पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ, फिर रसोई गैस और अब सरस दूध, दही, छाछ, लस्सी और पनीर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं. जयपुर डेयरी ने 21 मई से दूध के सभी वेरिएंट पर 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम उपभोक्ता कब तक राहत का इंतजार करेगा?

पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं के बाद अब दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की रसोई का बजट और बिगाड़ दिया है. जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. इसके साथ ही दही, छाछ, लस्सी और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद भी महंगे कर दिए गए हैं. नई दरें 21 मई की शाम से लागू होंगी.

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कितने किस चीज के बढ़ें दाम

जयपुर डेयरी की ओर से जारी नई दरों के अनुसार, सरस टोंड (नीला) दूध अब 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर, स्टैंडर्ड (हरा) 60 से बढ़कर 62 रुपये और गोल्ड दूध 68 से बढ़कर 70 रुपये प्रति लीटर मिलेगा. वहीं 200 ग्राम पनीर का पैक 74 से बढ़कर 80 रुपये और एक किलो पनीर 362 से बढ़कर 385 रुपये हो गया है. दही, छाछ और लस्सी के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है. 200 ग्राम दही का पैक अब 16 की बजाय 18 रुपये और 400 ग्राम का पैक 32 से बढ़कर 36 रुपये में मिलेगा. सादा छाछ (500 एमएल) 16 से बढ़कर 17 रुपये, नमकीन छाछ (250 एमएल) 13 से बढ़कर 15 रुपये और लस्सी (250 एमएल) 15 से बढ़कर 17 रुपये की हो गई है.

क्या है जयपुर डेयरी एमडी मनीष फौजदार का कहना

जयपुर डेयरी एमडी मनीष फौजदार ने बताया कि दूध खरीद दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती संचालन लागत को इसका कारण बताया है. डेयरी के अनुसार पशुपालकों को राहत देने के लिए दूध खरीद मूल्य में 25 प्रति किलोग्राम फैट की वृद्धि की गई है. अब दुग्ध उत्पादकों को 850 रुपये की जगह 875 रुपये प्रति किलोग्राम फैट का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत मिलने वाला 5 प्रति लीटर अनुदान और इसके अतिरिक्त 2 रूपए प्रति किलोग्राम फिक्स राशि पूर्ववत मिलता रहेगा.

लाखों दुग्ध उत्पादकों को प्रतिमाह लगभग 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान

इस निर्णय से जयपुर, कोटपूतली एवं दौसा जिले के लाखों दुग्ध उत्पादकों को प्रतिमाह लगभग 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और गर्मी के मौसम में दूध संकलन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी. फौजदार ने बताया की पशु आहार, चारा, बिजली, दवाइयों, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग सामग्री की लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे डेयरी संचालन पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है.

इसी कारण उपभोक्ता मूल्य में सीमित बढ़ोतरी करनी पड़ी. हालांकि उपभोक्ताओं के बीच इस फैसले को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच दूध जैसे रोजमर्रा के जरूरी उत्पाद महंगे होने से घरों का मासिक बजट और प्रभावित होगा. खासकर मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा.

2017 से अब तक सरस दूध 12 बार महंगा हो चुका

बहरहाल, जयपुर डेयरी वर्तमान में करीब 100 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में है. ऐसे में आमजन को राहत देने के बजाय कीमतें बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. इससे पहले अगस्त 2024 और अगस्त 2025 में भी दूध के दामों में 2-2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. साल 2017 से अब तक सरस दूध 12 बार महंगा हो चुका है. इन नई कीमतों का सीधा असर जयपुर, कोटपूतली-बहरोड और दौसा जिले के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि जयपुर डेयरी इन्हीं दोनों जिलों में रोजाना 10.50 लाख लीटर से ज्यादा दूध की सप्लाई करती है.