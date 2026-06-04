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राज्यसभा की रेस में बड़ा धमाका! बीजेपी ने सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

Rajasthan News: भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर को प्रत्याशी घोषित किया है. दोनों नामों की घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 04, 2026, 08:22 PM|Updated: Jun 04, 2026, 08:22 PM
राज्यसभा की रेस में बड़ा धमाका! बीजेपी ने सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर को बनाया उम्मीदवार
Image Credit: Satish Poonia And Alka Gurjar Rajasthan Rajya Sabha

Rajasthan Politics News: भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने इस बार सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है. जैसे ही दोनों नामों का ऐलान हुआ, राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई. पार्टी की ओर से कहा गया है कि दोनों नेताओं को संगठन और क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है. नाम घोषित होने के बाद समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला और दोनों नेताओं के राजनीतिक सफर को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश है.

राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. दरअसल, इन तीनों सीटों का कार्यकाल इस महीने 21 जून 2026 को खत्म हो रहा है. इनमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी शामिल हैं. कार्यकाल पूरा होने के बाद अब इन सीटों पर नए प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे.

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इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने इस बार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है. सतीश पूनिया का नाम पहले से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा में था, क्योंकि संगठन और प्रदेश की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका काफी मजबूत मानी जाती है. वहीं अलका गुर्जर को टिकट देकर पार्टी ने महिला नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने का संकेत दिया है. नामों की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए भाजपा के लिए स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है. राज्यसभा चुनाव विधायकों के वोटों के आधार पर होते हैं, ऐसे में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की संख्या को देखते हुए पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है. यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में भी भाजपा की बढ़त को लेकर चर्चा तेज है.

हालांकि तीसरी सीट को लेकर मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है. कांग्रेस इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है. लेकिन असली तस्वीर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और अन्य दलों के उम्मीदवार मैदान में आने के बाद ही साफ हो पाएगी.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस चुनाव से भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती मिलेगी. सतीश पूनिया जैसे अनुभवी नेता और अलका गुर्जर जैसी महिला प्रतिनिधि के राज्यसभा पहुंचने से पार्टी को संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर फायदा मिल सकता है.

फिलहाल राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है और सभी की नजरें अब 18 जून के मतदान और उसके नतीजों पर टिकी हुई हैं. यह चुनाव राजस्थान की राजनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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