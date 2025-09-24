Big Breaking: SI भर्ती परीक्षा में हाई कोर्ट को सुप्रीम फटकार! ट्रेनिंग को लेकर लिया यह बड़ा फैसला

Rajasthan Police SI Exam: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान SI पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर एतराज जताते हुए SI ट्रेनिंग पर रोक लगा दी. कोर्ट ने हाई कोर्ट को तीन महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया. फील्ड पोस्टिंग अभी नहीं होगी.
Rajasthan Police Exam: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (SI) पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान SI ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है. SC ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में तीन महीने के भीतर फैसला सुनाए. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 8 सितंबर को दिए गए आदेश पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पहले चुने गए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही यह कहा था कि उन्हें अभी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर एतराज जताते हुए कहा कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं ले लेता, तब तक ट्रेनिंग भी जारी नहीं रहनी चाहिए. SC ने हाई कोर्ट को तीन महीने में फैसला लेने का आदेश दिया है.
