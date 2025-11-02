जयपुर में पानी का ‘सर्विस स्कैम’! मीटर ठप होने के बाद भी PHED बिल में वसूल रहा चार्ज

Jaipur PHED: पिंकसिटी में पानी के उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है. पानी के बिलों में सर्विस चार्ज तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन जलदाय विभाग की सर्विस जीरों है. ना तो पानी के मीटर सुधारे जा रहे, ना ही स्मार्ट बन पाया है. जी मीडिया ने घर घर जाकर पानी के मीटरों के पोल खोल दी है कि PHED का "मीटर कैसे डाउन" हुआ.

जी मीडिया ने घर घर जाकर खोली PHED की पोल

पिंकसिटी में PHED का "मीटर डाउन" हो गया. जयपुर में 6 लाख पानी के उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. पानी के बिलों में सर्विस चार्ज जोड़ा जा रहा है. लेकिन दो साल से पानी के मीटर सुधारे ही नहीं जा रहे. जबकि मिस्त्री खाने और मानसरोवर में मीटर सुधारने के लिए अलग से विंग है. लेकिन फिर भी उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज लिया जा रहा है. जी मीडिया पिंकसिटी में घर घर पहुंचकर पीएचईडी के मीटरों की पडताल पर निकला तो पूरी पोल खुल गई. चारदीवारी में गोविंदराव जी के रास्ते में 4 साल पहले 40 मीटर चोरी हुए, लेकिन अब तक ना तो मीटर लगा और ना ही कोई सर्विस. हर दो महीने में पानी का बिल तो जरूर आ रहा है. लेकिन बिना किसी रीडिंग के जयपुर में पानी के मीटरों की रीडिंग ही नहीं ली जा रही. फील्ड इंजीनियर्स की मॉनिटरिंग फेल साबित हो रही है. पीडित पेयजल उपभोक्ता ओमप्रकाश शर्मा का कहना है कि विधायकों का पानी महंगा करो, जो मुफ्त का पानी पी रहे है.

सर्विस चार्ज का गणित समझे

पेयजल उपभोक्ताओं के बिलों में प्रतिमाह 22 रुपये सर्विस चार्ज को लिया जाता है. जयपुर में करीब 6 लाख पेयजल उपभोक्ता है. इस हिसाब से प्रतिमाह जयपुर में उपभोक्ताओं से 1 करोड 32 लाख और सालाना 15 करोड 84 लाख रुपए वसूला गया.

बिजली विभाग स्मार्ट, PHED कब होगा?

बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगा रहा है, लेकिन जलदाय विभाग में तो साधारण मीटर ही नहीं चल रहे है. बिना रीडिंग के ही उपभोक्ताओं के घर पानी के बिल पहुंच रहे है. जलदाय विभाग दो बार स्मार्ट मीटर की योजना तो बनी, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही. करोड़ों की स्मार्ट योजना ने दम तोड दिया. जलदाय विभाग का स्मार्ट बनना तो दूर अभी तो साधारण मीटर ही नहीं लग पा रहे है. मिस्त्री खाना और मानसरोवर में तो मीटर सुधारने की विंग पर अब तो ताले ही लगे है. वैसे अब अमृत योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगने है, लेकिन अमृत तो खुद ही धरातल पर नहीं उतर पाई है.

