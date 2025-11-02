Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में पानी का ‘सर्विस स्कैम’! मीटर ठप होने के बाद भी PHED बिल में वसूल रहा चार्ज

Rajasthan News: जयपुर में PHED की लापरवाही उजागर हुई है. शहर के 6 लाख उपभोक्ताओं से हर माह 22 रुपये सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है, लेकिन पानी के मीटर सालों से खराब पड़े हैं. जी मीडिया की पड़ताल में खुलासा हुआ है. बिना रीडिंग के बिल जारी, वहीं स्मार्ट मीटर योजना कागजों में दबी पड़ी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 02, 2025, 03:36 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 03:36 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का एक मात्र ऐसा मंदिर, जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि त्रिशूल की होती है पूजा!
6 Photos
Jhunjhunu News

राजस्थान का एक मात्र ऐसा मंदिर, जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि त्रिशूल की होती है पूजा!

इतंजार हुआ खत्म! PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिलेगी इस दिन, जानें कैसे करें चेक?
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

इतंजार हुआ खत्म! PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिलेगी इस दिन, जानें कैसे करें चेक?

राजस्थान के SBC वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी! अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, बस करना होगा ये एक काम
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान के SBC वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी! अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, बस करना होगा ये एक काम

राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर में पानी का ‘सर्विस स्कैम’! मीटर ठप होने के बाद भी PHED बिल में वसूल रहा चार्ज

Jaipur PHED: पिंकसिटी में पानी के उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है. पानी के बिलों में सर्विस चार्ज तो जोड़ा जा रहा है, लेकिन जलदाय विभाग की सर्विस जीरों है. ना तो पानी के मीटर सुधारे जा रहे, ना ही स्मार्ट बन पाया है. जी मीडिया ने घर घर जाकर पानी के मीटरों के पोल खोल दी है कि PHED का "मीटर कैसे डाउन" हुआ.

जी मीडिया ने घर घर जाकर खोली PHED की पोल
पिंकसिटी में PHED का "मीटर डाउन" हो गया. जयपुर में 6 लाख पानी के उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. पानी के बिलों में सर्विस चार्ज जोड़ा जा रहा है. लेकिन दो साल से पानी के मीटर सुधारे ही नहीं जा रहे. जबकि मिस्त्री खाने और मानसरोवर में मीटर सुधारने के लिए अलग से विंग है. लेकिन फिर भी उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज लिया जा रहा है. जी मीडिया पिंकसिटी में घर घर पहुंचकर पीएचईडी के मीटरों की पडताल पर निकला तो पूरी पोल खुल गई. चारदीवारी में गोविंदराव जी के रास्ते में 4 साल पहले 40 मीटर चोरी हुए, लेकिन अब तक ना तो मीटर लगा और ना ही कोई सर्विस. हर दो महीने में पानी का बिल तो जरूर आ रहा है. लेकिन बिना किसी रीडिंग के जयपुर में पानी के मीटरों की रीडिंग ही नहीं ली जा रही. फील्ड इंजीनियर्स की मॉनिटरिंग फेल साबित हो रही है. पीडित पेयजल उपभोक्ता ओमप्रकाश शर्मा का कहना है कि विधायकों का पानी महंगा करो, जो मुफ्त का पानी पी रहे है.

सर्विस चार्ज का गणित समझे
पेयजल उपभोक्ताओं के बिलों में प्रतिमाह 22 रुपये सर्विस चार्ज को लिया जाता है. जयपुर में करीब 6 लाख पेयजल उपभोक्ता है. इस हिसाब से प्रतिमाह जयपुर में उपभोक्ताओं से 1 करोड 32 लाख और सालाना 15 करोड 84 लाख रुपए वसूला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बिजली विभाग स्मार्ट, PHED कब होगा?
बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगा रहा है, लेकिन जलदाय विभाग में तो साधारण मीटर ही नहीं चल रहे है. बिना रीडिंग के ही उपभोक्ताओं के घर पानी के बिल पहुंच रहे है. जलदाय विभाग दो बार स्मार्ट मीटर की योजना तो बनी, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही. करोड़ों की स्मार्ट योजना ने दम तोड दिया. जलदाय विभाग का स्मार्ट बनना तो दूर अभी तो साधारण मीटर ही नहीं लग पा रहे है. मिस्त्री खाना और मानसरोवर में तो मीटर सुधारने की विंग पर अब तो ताले ही लगे है. वैसे अब अमृत योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगने है, लेकिन अमृत तो खुद ही धरातल पर नहीं उतर पाई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news