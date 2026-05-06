/RTO ई-चालान के नाम पर खाली हो सकता है बैंक खाता! पुलिस ने जारी की साइबर अलर्ट एडवाइजरी

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस ने चेतावनी दी है कि साइबर ठग RTO और e-चालान के नाम पर फर्जी APK फाइल भेजकर लोगों को ठग रहे हैं. लिंक डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक हो सकता है और बैंक खाता खाली हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.
Rajasthan Cyber Fraud Through RTO E-Challan: राजस्थान में इन दिनों साइबर ठगी के नए तरीके सामने आ रहे हैं, जिन्हें लेकर पुलिस ने आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. खास बात यह है कि ठग अब आरटीओ और ई-चालान के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं. अगर जरा सी लापरवाही हुई, तो आपका बैंक खाता खाली हो सकता है.
राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है. एडीजी साइबर क्राइम वी.के. सिंह ने बताया कि शातिर ठग अब लोगों को फर्जी चालान का डर दिखाकर ठगी कर रहे हैं. वे मोबाइल पर लिंक या फाइल भेजते हैं और दावा करते हैं कि आपका चालान कट गया है, जिसे तुरंत भरना जरूरी है, नहीं तो कोर्ट केस या जेल हो सकती है.
इन ठगों का तरीका काफी चालाकी भरा होता है. वे “RTO Challan.apk”, “RTO eChallan.apk” या “mParivahan.apk” जैसे नामों से फाइल भेजते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति इस फाइल को डाउनलोड कर लेता है, उसके मोबाइल का कंट्रोल ठगों के पास चला जाता है. इसके बाद वे बैंकिंग जानकारी चुरा लेते हैं और खाते से पैसे निकाल लेते हैं. पुलिस का कहना है कि ये फाइलें असली ऐप नहीं होतीं, बल्कि वायरस या मैलवेयर होती हैं. इनका मकसद सिर्फ आपकी निजी जानकारी चुराना होता है. इसलिए किसी भी अनजान लिंक या फाइल को डाउनलोड करने से पहले अच्छी तरह जांच करना बहुत जरूरी है.
साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार, असली ई-चालान कभी भी एपीके फाइल के रूप में नहीं भेजा जाता. अगर आपके नाम कोई चालान जारी होता है, तो उसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी ऐप पर ही मिलती है. ऐसे में किसी भी संदिग्ध मैसेज पर भरोसा करने से बचना चाहिए. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर इस तरह का कोई मैसेज या लिंक मिलता है, तो उसे तुरंत नजरअंदाज करें और किसी भी हालत में उस पर क्लिक न करें. साथ ही, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की ठगी का शिकार हो जाता है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं.
फिलहाल, यह साफ है कि साइबर ठग अब नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि लोग जागरूक रहें और बिना जांचे-परखे किसी भी लिंक या फाइल को डाउनलोड न करें. थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.
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