LPG संकट बढ़ा, टोल फ्री नंबर भी दे रहा 'अमान्य', लोग सिलेंडर के लिए एजेंसियों के काट रहे चक्कर

LPG Gas Cylinder: राजस्थान में एलपीजी सप्लाई को लेकर उठी आशंकाओं के बीच अब आम उपभोक्ता भी परेशान होने लगे हैं. गैस कंपनियों ने पहले 25 दिन से पहले सिलेंडर बुकिंग पर रोक लगाई और अब उपभोक्ताओं की सीधे बुकिंग भी नहीं हो रही है. हालात यह हैं कि टोल फ्री नंबर भी अस्थायी रूप से अमान्य बता रहा है. ऐसे में लोग गैस बुक कराने के लिए एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं व्यावसायिक सिलेंडर की कमी का असर होटल-रेस्टोरेंट और शादियों की तैयारियों पर भी दिखाई देने लगा है.

राजस्थान में एलपीजी आपूर्ति को लेकर उठे संकट के बीच हालात ऐसे बन गए हैं कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए भटकना पड़ रहा है. पहले गैस कंपनियों ने 25 दिन से पहले सिलेंडर बुकिंग पर रोक लगाई, और अब उपभोक्ताओं की सीधे बुकिंग भी नहीं हो रही है. उपभोक्ताओं ने टोल फ्री आईवीआरएस नंबर पर सिलेंडर बुक कराने की कोशिश की तो उन्हें नंबर अस्थायी रूप से अमान्य है का संदेश मिला. इससे शहर की गैस एजेंसियों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया है और लोग एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर है. उधर गैस एजेंसी संचालक सर्वर नहीं चलने की बात कहकर उपभोक्ताओं को लौटा रहे हैं. ऐसे में उपभोक्ता एजेंसी पहुंचते हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है. ऐसे में लोग यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर गैस सिलेंडर की बुकिंग कहां कराई जाए. प्रदेशभर की करीब 1300 से ज्यादा गैस एजेंसियों पर घरेलू सिलेंडर की बुकिंग का दबाव बढ़ गया है. एलपीजी की कमी का असर अब कारोबार पर भी दिखने लगा है. व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पर ब्रेक लगने से होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार में गिरावट आ गई है. कई कैटरर्स ने नई बुकिंग लेने से फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं. जो लोग शादी या छोटे कार्यक्रमों के लिए पूछताछ कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल इंतजार करने को कहा जा रहा है. मार्च और अप्रैल में जयपुर में शादियां प्रस्तावित हैं. उधर इन हालातो में कालाबाजारी की संभावना बढ गई है.

उधर प्रशासन और तेल कंपनियों के अधिकारी स्थिति सामान्य होने का दावा कर रहे हैं. जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि तीनों तेल कंपनियों के अधिकारियों की बैठक ली गई है और निर्देश दिए गए हैं कि घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए. वहीं कालाबाजारी को लेकर डीएसओ की टीम को फील्ड में निरागनी के निर्देश दिए गए हैं. वहीं एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है. वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीष कुमार ने सभी जिलों के जिला रसद अधिकारियों की वीसी के जरिए समीक्षा बैठक ली. उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और घबराने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिले और वितरण व्यवस्था में किसी तरह की बाधा न आए. साथ ही अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं में गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया.

बहरहाल, हालांकि प्रशासनिक दावों के बीच जमीन पर हालात अलग नजर आ रहे हैं. शहर की गैस एजेंसियों के बाहर लोग बुकिंग और सप्लाई की जानकारी लेने के लिए बार-बार चक्कर लगा रहे हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि न तो फोन से बुकिंग हो पा रही है और न एजेंसियां सीधे बुकिंग ले रही हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि गैस सिलेंडर आखिर बुक कहां कराएं.

कुछ दिन पहले तक गैस एजेंसी संचालकों को 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर और 5 किलो के छोटे सिलेंडर बेचने के लिए तेल कंपनियां दबाव बनाती थीं. लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट गए हैं. गैस गोदामों में कॉमर्शियल और छोटे सिलेंडर लगभग गायब हो गए हैं. जो एजेंसी संचालक पहले बेचने के लिए ग्राहकों को ढूंढते थे, अब वही तेल कंपनियों से सिलेंडर की डिमांड कर रहे हैं. उधर बाजार में होटल-रेस्टोरेंट से लेकर छोटे कारोबारियों तक कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई लगभग थम गई है. गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि पहले तेल कंपनियां कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री बढ़ाने के लिए एजेंसियों पर दबाव बनाती थीं, लेकिन अब स्थिति यह है कि एजेंसियां खुद कंपनियों से सिलेंडर की मांग कर रही हैं. बाजार में होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों की तरफ से कॉमर्शियल सिलेंडर की मांग लगातार बढ़ रही है. कई जगहों पर कारोबारी तय कीमत से ज्यादा भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं. लेकिन इसके बावजूद सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है. डिलीवरी हॉकर्स का कहना है कि पहले उन्हें होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को कॉमर्शियल सिलेंडर लेने के लिए मनाना पड़ता था. लेकिन अब हालात यह हैं कि कारोबारी खुद फोन कर सिलेंडर मांग रहे हैं. हॉकर्स के मुताबिक लोग ज्यादा कीमत देने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन जब गोदामों में ही सिलेंडर नहीं आ रहे तो सप्लाई करना संभव नहीं हो पा रहा.

