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सुबह स्कूल के लिए निकले, पर फिर मॉल में दी जान! आखिर क्यों स्कूल संचालक ने उठाया खौफनाक कदम?

Rajasthan News: जयपुर के अजमेर रोड स्थित एलीमेंट मॉल में 38 वर्षीय स्कूल संचालक अभिनव राज ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी. पुलिस के अनुसार वह पारिवारिक विवाद के चलते मानसिक तनाव में थे. FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 07, 2026, 08:41 PM IST | Updated:Sep 07, 2026, 08:41 PM IST
सुबह स्कूल के लिए निकले, पर फिर मॉल में दी जान! आखिर क्यों स्कूल संचालक ने उठाया खौफनाक कदम?
Image Credit: जयपुर के अजमेर रोड स्थित एलीमेंट मॉल में 38 वर्षीय स्कूल संचालक अभिनव राज ने 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी.

Jaipur News: जयपुर शहर में एक स्कूल संचालक ने मॉल की 13वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना से अजमेर रोड स्थित एलीमेंट मॉल में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि पत्नी से चल रहे मनमुटाव के चलते मृतक पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था. सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे, लेकिन मॉल पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी. पुलिस और FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.

13वीं मंजिल से छलांग लगाकर दी जान
पुलिस के अनुसार बनीपार्क के दुर्गा मार्ग निवासी 38 वर्षीय अभिनव राज बनीपार्क इलाके में स्कूल संचालित करते थे. सोमवार सुबह करीब 9 बजे वह बाइक लेकर घर से निकले थे. करीब 9:30 बजे अजमेर रोड स्थित एलीमेंट मॉल पहुंचे. उन्होंने बाइक पार्किंग में खड़ी की और मॉल के अंदर चले गए. कुछ देर बाद मॉल में अचानक अफरा-तफरी मच गई. लोगों को एक व्यक्ति के नीचे गिरने की सूचना मिली. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

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दो साल पहले हुई थी शादी
चित्रकूट नगर थाना पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अभिनव राज की करीब दो साल पहले शादी हुई थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा था. दोनों अलग-अलग रह रहे थे. परिजनों के अनुसार पिछले तीन-चार महीने से पारिवारिक विवाद के चलते अभिनव काफी परेशान थे.

रोज की तरह स्कूल जाने निकले थे
प्राथमिक जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह अभिनव रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हुए थे. घर से निकलते समय उन्होंने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की और बाइक लेकर चले गए. बाद में परिवार को उनकी मौत की जानकारी मिली.

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य
घटना की सूचना पर चित्रकूट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने FSL टीम की मदद से घटनास्थल की जांच कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए SMS अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. SHO चित्रकूट नगर विक्रम सिंह के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक मनमुटाव और मानसिक तनाव की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस मामले को सुसाइड मानकर जांच कर रही है. लेकिन मौत के पीछे की पूरी वजह क्या थी, इसे लेकर जांच जारी है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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