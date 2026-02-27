Zee Rajasthan
राजस्थान के स्कूलों में 10 साल बाद बड़ा बदलाव, जानें कब से होंगी गर्मियों की छुट्टियां

Rajasthan news: राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों का नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा. शिक्षा विभाग ने 10 साल बाद नियम बदलते हुए 16 मई से 20 जून तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है. इस फैसले से 70 लाख विद्यार्थियों को गर्मी से राहत और बेहतर शैक्षणिक कैलेंडर मिलेगा.

Published:Feb 27, 2026, 10:43 AM IST | Updated:Feb 27, 2026, 11:58 AM IST

राजस्थान के स्कूलों में 10 साल बाद बड़ा बदलाव, जानें कब से होंगी गर्मियों की छुट्टियां

Rajasthan Summer Vacation 2026: राजस्थान के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. पूरे 10 साल बाद शैक्षणिक सत्र के नियमों को बदला गया है, जिससे प्रदेश के 70 हजार स्कूलों के लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा.

1 जुलाई नहीं, अब 1 अप्रैल से नया सत्र
अब तक राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होता था, लेकिन अब इसे सीबीएसई (CBSE) की तर्ज पर 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला लिया गया है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई के कार्यदिवसों को बढ़ाना और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना है.

गर्मियों की छुट्टियों का नया शेड्यूल
भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से बच्चों को बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया है-

  • 1 अप्रैल से 15 मई- नए सत्र की नियमित कक्षाएं लगेंगी.
  • 16 मई से 20 जून- प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) रहेगा.
  • 21 जून- छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल पुनः खुलेंगे और पढ़ाई सुचारू होगी.

इस बदलाव के बड़े फायदे
बता दें कि पहले जुलाई में सत्र शुरू होने के कारण शुरुआती तीन महीने (अप्रैल, मई, जून) पढ़ाई के लिहाज से कमजोर रहते थे, अब अप्रैल से ही बच्चे मुख्यधारा की पढ़ाई से जुड़ सकेंगे. 16 मई से छुट्टियां शुरू होने से बच्चों को राजस्थान की सबसे भीषण तपिश (मई के दूसरे पखवाड़े और जून की शुरुआत) के दौरान स्कूल नहीं आना पड़ेगा. और वहीं मार्च के अंत तक प्रवेश प्रक्रिया और रिजल्ट का काम पूरा कर शिक्षक 1 अप्रैल से नए जोश के साथ शिक्षण कार्य शुरू कर सकेंगे.

बच्चों और अभिभावकों के लिए संदेश
अब बच्चे अपनी छुट्टियों की प्लानिंग (नानी के घर जाना या हॉबी क्लासेस) 16 मई के हिसाब से अभी से कर सकते हैं. शिक्षा विभाग का यह कदम सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष लाने और गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है.

