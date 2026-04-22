/जयपुर में बच्चों के लिए बदला गया स्कूल टाइम, 27 अप्रैल से नए शेड्यूल से लगेंगी क्लासेज

Jaipur School Timings: जयपुर जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है. अब छोटे बच्चों को राहत देने के लिए प्री-प्राइमरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है. यह नया समय 27 अप्रैल से लागू होगा. जिला प्रशासन का कहना है कि तेज गर्मी के कारण बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा था, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

इस फैसले को लेकर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मौजूदा मौसम की स्थिति और बच्चों की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों ने बताया कि दोपहर के समय तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे छोटे बच्चों को परेशानी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल टाइमिंग में बदलाव करना जरूरी समझा गया. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गर्मी से बचाना है. सुबह के समय मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, जिससे बच्चों को स्कूल आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी. साथ ही, कम समय में पढ़ाई पूरी कराने के लिए स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो.

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों को इस आदेश का पालन करना होगा. अगर कोई स्कूल तय समय का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे. शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों की निगरानी करें. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्कूल समय में बदलाव को सही तरीके से लागू करें. साथ ही, स्कूल प्रबंधन को बच्चों के लिए पीने के पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखने को कहा गया है.

गौरतलब है कि हर साल गर्मियों में तापमान बढ़ने पर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो. इस बार भी प्रशासन ने समय रहते कदम उठाया है, जिससे अभिभावकों और छात्रों को राहत मिली है. अभिभावकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है. उनका कहना है कि छोटे बच्चों के लिए तेज धूप में स्कूल जाना मुश्किल होता है, ऐसे में सुबह का समय बेहतर रहेगा. प्रशासन का यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक जरूरी कदम माना जा रहा है.