जयपुर समेत राजस्थान के इन जिलों में बढ़ी छुट्टियां! कड़ाके की ठंड ने बदला स्कूल शेड्यूल

Rajasthan News: राजस्थान में बढ़ती ठंड और शीतलहर के चलते बारां के बाद श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, झालावाड़ और जयपुर में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं. अलग-अलग जिलों में कक्षा 1 से 8 तक अवकाश घोषित किया गया है.

Published: Jan 05, 2026, 08:29 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 08:29 PM IST

Rajasthan School Holidays: राजस्थान में ठंड और शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है. बारां के बाद अब प्रदेश के चार जिलों में स्कूलों की छुट्टियों का दौर जारी है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी और झालावाड़ में सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है.

हनुमानगढ़ में 5 दिन का अवकाश
हनुमानगढ़ जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव के आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 6 से 10 जनवरी तक छुट्टी रहेगी. यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए होगा. कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई सामान्य समय अनुसार होगी. स्कूल का स्टाफ विभागीय नियमों के अनुसार विद्यालयों में उपस्थित रहेगा और आवश्यक कार्य संपन्न करेगा.

श्रीगंगानगर में 7 दिन स्कूलों की छुट्टी
श्रीगंगानगर जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 से 12 जनवरी तक अवकाश की घोषणा की. कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होंगे. सभी स्कूलों में स्टाफ सामान्य समय अनुसार उपस्थित रहेगा.

बूंदी में दो दिन स्कूलों की छुट्टी
बूंदी जिले में भी शीतलहर के मद्देनजर कलक्टर ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया. हालांकि, स्कूल स्टाफ को उपस्थित होना आवश्यक है. सरकारी और निजी स्कूल दोनों ही इस आदेश का पालन करेंगे.

झालावाड़ में कड़ाके की ठंड के चलते अवकाश
झालावाड़ जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 6 से 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा. यह फैसला भारी शीतलहर और संभावित बारिश को देखते हुए लिया गया है. हालांकि, स्टाफ को गैर शैक्षणिक कार्य के लिए स्कूल आना होगा. आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा.

जयपुर में भी बढ़ाई गई छुट्टियां
जयपुर में सर्दी के बढ़ते सितम के बीच नौनिहालों को राहत दी गई है. जयपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक छुट्टी रहेगी, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को 8 जनवरी तक अवकाश दिया गया है. यह आदेश जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने मौसम विभाग और शिक्षा विभाग से चर्चा के बाद जारी किए हैं. इसी के साथ जिला कलेक्टर ने जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश करने के आदेश दिए हैं.

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह राजस्थान में ठंड और शीतलहर बनी रहेगी. विशेषकर सुबह के समय कोहरा और अत्यधिक ठंड के कारण विद्यार्थियों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
