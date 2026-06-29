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कौन हैं महावीर सिंह किशनावत? जो लड़ेंगे बीकानेर का 12 वर्षीय बच्ची से रेप-मर्डर का केस

बीकानेर में 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के बहुचर्चित मामले में राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह किशनावत को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है.  किशनावत इससे पहले कई चर्चित दुष्कर्म और हत्या के मामलों में आरोपियों को कड़ी सजा दिला चुके हैं.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh pareek
Published: Jun 29, 2026, 05:13 PM|Updated: Jun 29, 2026, 05:31 PM
कौन हैं महावीर सिंह किशनावत? जो लड़ेंगे बीकानेर का 12 वर्षीय बच्ची से रेप-मर्डर का केस
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: अब तक 7 लोगों को फांसी और दो सो से अधिक आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा दिलाने वाले क्षेत्र के निवासी विशेष लोक अभियोजक विशेष पी पी महावीर सिंह किशनावत बीकानेर के दुष्कर्म हत्या के मामले में आरोपी को सजा दिलाएंगे. इसके लिए उन्हें विशेष पी पी नियुक्त किया है. किशनावत जयपुर में 2014 से 2019 तक रेगुलर पीपी एवं विशिष्ट लोक अभियोजक रह चुके हैं.

यह था बीकानेर के दुष्कर्म-हत्या मामला

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बता दें कि बीते 4 महीने पहले बीकानेर में 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने जा रही 12 वर्षीय छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपी ने छात्रा का पीछा किया और उसे रास्ते में पकड़ लिया. फिर चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी थी. आरोपी ने लड़की के मुंह में मिट्‌टी भी भर दी थी. इसके बाद वह घर चला गया था. ये मामला 21 फरवरी का है.

छह दरिंदों को दिलवाई थी फांसी
बता दें कि 2022 में नरेना थाना अंतर्गत एक 4 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को सुरेश को महावीर सिंह किशनावत ने विशेष लोक अभियोजक होते हुए फांसी की सजा दिलवाई थी. सन् 2022 में ही बूंदी के बसोली में 14 वर्षीय बालिका के साथ रेप और हत्या के अभियुक्त सुल्तान व छोटू को पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी. इसमें विशेष लोग अभियोजक महावीर सिंह किशनावत थे. नरेना में दर्ज मामले में भी फांसी की सजा दिलवाई थी.

भीलवाड़ा भट्टी कांड

देश के सबसे चर्चित भीलवाड़ा भट्टी कांड में आरोपी कालू और कान्हा को 20 मई 2024 को पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी. इसमें 15 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार का जिंदा भट्टी में जला दिया गया था.

कोटा और जयपुर के शास्त्री नगर का मामला
इसी तरह जयपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के चर्चित केस सीरियल रेपिस्ट सिकंदर खान उर्फ जीवाणु को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसमें महावीर सिंह किशनावत विशेष लोक अभियोजक थे. कोटा में ट्यूशन टीचर गौरव जैन द्वारा 14 वर्षीय मासूम से बलात्कार में हत्या के बाद गौरव जैन को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इन सभी मामलों में महावीर सिंह किशनावत ने ही आरोपियों को सजा दिलवाई थी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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