/जयपुर सचिवालय में चर्चा…साहब की 'सीक्रेट' मीटिंग जर्मनी में चल रही है या जयपुर में? जानिए कौन हैं ये IAS

Rajasthan IAS Officer Germany Visit: राजधानी के सचिवालय में इन दिनों फाइलों से ज्यादा चर्चा एक सीनियर आईएएस अफसर की 'जर्मनी डायरी' की है. गलियारों में कानाफूसी है कि साहब सरकारी मंजूरी का इंतजार किए बिना ही यूरोप की उड़ान भर गए. अब हर चाय की मेज पर एक ही सवाल है. साहब पहले गए या अनुमति बाद में आएगी?

12 जुलाई को को जर्मनी के लिए हुए थे रवाना

सूत्रों के मुताबिक अधिकारी 12 जुलाई को जर्मनी के लिए रवाना हुए. वहां से यूरोप के दूसरे देशों में बाइक से एडवेंचर टूर की भी चर्चा है. दिलचस्प यह भी बताया जा रहा है कि यात्रा से पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया गया था. यानी सफर की तैयारी पूरी थी, बस सरकारी मंजूरी की फाइल पीछे छूट गई या नहीं. यही चर्चा का विषय बनी हुई है.

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बिना मंजूरी कैसे हुई विदेश यात्रा?

प्रशासनिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी फाइल कार्मिक विभाग तक पहुंची जरूर, लेकिन सक्षम स्तर से अंतिम स्वीकृति अभी बाकी थी. इसी वजह से सचिवालय के गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना अंतिम मंजूरी के विदेश यात्रा कैसे हो गई?

दफ्तर में बताया जा रहा है कि 'साहब मीटिंग में हैं'

इधर, साहब का दफ्तर भी कम दिलचस्प नहीं है. मिलने आने वालों को यही जवाब मिल रहा है कि "साहब मीटिंग में हैं." कौन-सी मीटिंग, कहां की मीटिंग और कब लौटेंगे. इसका जवाब किसी के पास नहीं है. सचिवालय में लोग मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि शायद इस बार मीटिंग का वेन्यू जयपुर नहीं, जर्मनी है.

पहले भी चर्चा में रह चुके हैं आईएएस अफसर

वैसे साहब पहले भी चर्चा में रह चुके हैं. कुछ महीने पहले विभागीय समीक्षा बैठक के नाम पर प्रदेशभर से अधिकारियों और कर्मचारियों को जयपुर बुलाया गया था. लेकिन सरकारी योजनाओं की समीक्षा से ज्यादा चर्चा एक एनजीओ की सदस्यता के लिए प्रेरित किए जाने की रही. उस बैठक की गूंज अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि अब विदेशी दौरे की नई कहानी ने सचिवालय में नया किस्सा खड़ा कर दिया है.

पहले साहब लोटेंगे या फाइल मंजूर होगी

फिलहाल सचिवालय की सबसे चर्चित फाइल वही बताई जा रही है, जो शायद अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रही है और उधर साहब यूरोप की सड़कों पर बाइक के पहिए नाप रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि पहले साहब लौटेंगे या उनकी अनुमति वाली फाइल मंजूर होगी.