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जयपुर सचिवालय में चर्चा…साहब की 'सीक्रेट' मीटिंग जर्मनी में चल रही है या जयपुर में? जानिए कौन हैं ये IAS

Rajasthan News: राजस्थान सचिवालय में एक सीनियर आईएएस अफसर की जर्मनी यात्रा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. सूत्रों के अनुसार विदेश यात्रा की मंजूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. अधिकारी के यूरोप दौरे और अनुमति प्रक्रिया को लेकर सचिवालय में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Jul 15, 2026, 06:17 PM|Updated: Jul 15, 2026, 06:17 PM
जयपुर सचिवालय में चर्चा…साहब की 'सीक्रेट' मीटिंग जर्मनी में चल रही है या जयपुर में? जानिए कौन हैं ये IAS
Image Credit: AI IMAGESource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan IAS Officer Germany Visit: राजधानी के सचिवालय में इन दिनों फाइलों से ज्यादा चर्चा एक सीनियर आईएएस अफसर की 'जर्मनी डायरी' की है. गलियारों में कानाफूसी है कि साहब सरकारी मंजूरी का इंतजार किए बिना ही यूरोप की उड़ान भर गए. अब हर चाय की मेज पर एक ही सवाल है. साहब पहले गए या अनुमति बाद में आएगी?

12 जुलाई को को जर्मनी के लिए हुए थे रवाना
सूत्रों के मुताबिक अधिकारी 12 जुलाई को जर्मनी के लिए रवाना हुए. वहां से यूरोप के दूसरे देशों में बाइक से एडवेंचर टूर की भी चर्चा है. दिलचस्प यह भी बताया जा रहा है कि यात्रा से पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया गया था. यानी सफर की तैयारी पूरी थी, बस सरकारी मंजूरी की फाइल पीछे छूट गई या नहीं. यही चर्चा का विषय बनी हुई है.

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बिना मंजूरी कैसे हुई विदेश यात्रा?
प्रशासनिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी फाइल कार्मिक विभाग तक पहुंची जरूर, लेकिन सक्षम स्तर से अंतिम स्वीकृति अभी बाकी थी. इसी वजह से सचिवालय के गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना अंतिम मंजूरी के विदेश यात्रा कैसे हो गई?

दफ्तर में बताया जा रहा है कि 'साहब मीटिंग में हैं'
इधर, साहब का दफ्तर भी कम दिलचस्प नहीं है. मिलने आने वालों को यही जवाब मिल रहा है कि "साहब मीटिंग में हैं." कौन-सी मीटिंग, कहां की मीटिंग और कब लौटेंगे. इसका जवाब किसी के पास नहीं है. सचिवालय में लोग मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि शायद इस बार मीटिंग का वेन्यू जयपुर नहीं, जर्मनी है.

पहले भी चर्चा में रह चुके हैं आईएएस अफसर
वैसे साहब पहले भी चर्चा में रह चुके हैं. कुछ महीने पहले विभागीय समीक्षा बैठक के नाम पर प्रदेशभर से अधिकारियों और कर्मचारियों को जयपुर बुलाया गया था. लेकिन सरकारी योजनाओं की समीक्षा से ज्यादा चर्चा एक एनजीओ की सदस्यता के लिए प्रेरित किए जाने की रही. उस बैठक की गूंज अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि अब विदेशी दौरे की नई कहानी ने सचिवालय में नया किस्सा खड़ा कर दिया है.

पहले साहब लोटेंगे या फाइल मंजूर होगी
फिलहाल सचिवालय की सबसे चर्चित फाइल वही बताई जा रही है, जो शायद अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रही है और उधर साहब यूरोप की सड़कों पर बाइक के पहिए नाप रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि पहले साहब लौटेंगे या उनकी अनुमति वाली फाइल मंजूर होगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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