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कागजों में अंग्रेजी, जमीनी हकीकत में हिंदी! महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बड़ी चौंकाने वाली कहानी

Rajasthan News: प्रदेश के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की कमी से पढ़ाई अक्सर हिंदी में हो रही है. इससे छात्रों की भाषा दक्षता प्रभावित हो रही है और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Mar 20, 2026, 06:14 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 06:14 PM IST

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कागजों में अंग्रेजी, जमीनी हकीकत में हिंदी! महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बड़ी चौंकाने वाली कहानी

Mahatma Gandhi English Medium School Rajasthan: प्रदेश के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. कागजों में ये स्कूल अंग्रेजी माध्यम के रूप में संचालित दिखाई देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. कई स्कूलों में पढ़ाई आज भी हिंदी में हो रही है, जिससे छात्रों की भाषा दक्षता और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है.

विशेष रूप से यह समस्या शिक्षकों की कमी से जुड़ी है. प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के योग्य शिक्षकों की भारी कमी है. इसके चलते हिंदी माध्यम के शिक्षक अंग्रेजी विषय की कक्षाओं को संभालने के लिए मजबूर हैं. इससे न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि छात्रों का आत्मविश्वास और भाषा में प्रवीणता भी कम हो रही है.

बूंदी जिले का उदाहरण इस स्थिति को स्पष्ट करता है. यहां संचालित 36 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सत्र 2025-26 में कुल 7,255 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है. जबकि स्टाफ की संख्या पर्याप्त दिखाई देती है, फिर भी अंग्रेजी में पढ़ाने योग्य शिक्षकों की कमी साफ नजर आती है. इससे शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय अभिभावक भी असंतुष्ट हैं.

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शिक्षक संगठनों ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि केवल स्कूलों का नाम अंग्रेजी माध्यम रख देने से वास्तविक बदलाव नहीं आता. इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती, पर्याप्त संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वातावरण की आवश्यकता होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार स्थायी रूप से अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती करे और स्कूलों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, तो छात्रों की भाषा दक्षता में सुधार होगा और शिक्षा स्तर बेहतर होगा.

इसके अलावा, ऐसा होने पर ये सरकारी स्कूल निजी संस्थानों को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं. फिलहाल, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की यह स्थिति प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है. समय रहते ठोस कदम न उठाए गए, तो छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है. इसलिए आवश्यक है कि सरकार शिक्षकों की कमी को तुरंत पूरा करे और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए.

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के नाम और वास्तविकता के बीच अंतर साफ दिख रहा है. केवल कागजों पर अंग्रेजी माध्यम बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक, बेहतर संसाधन और उचित शिक्षा नीति बेहद जरूरी है. यदि इन चुनौतियों का समाधान किया गया, तो छात्र और स्कूल दोनों ही बेहतर परिणाम दे सकते हैं.

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