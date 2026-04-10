Rajasthan News: शाहपुरा में पानी की किल्लत पर महिलाओं का हल्लाबोल, खाली बर्तन लेकर जलदाय विभाग को घेरा

Shahpura Water Crisis: जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे में भीषण गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच गई है. गायत्री नगर स्थित वार्ड नंबर 47 में पेयजल संकट से परेशान महिलाओं का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

हफ्ते में सिर्फ एक बार सप्लाई, खाली बर्तनों के साथ नारेबाजी

वार्ड की दर्जनों महिलाएँ अपने हाथों में खाली बर्तन और मटके लेकर सड़कों पर उतर आईं. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जलदाय विभाग की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया. बता दें कि स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पूरे वार्ड में हफ्ते में महज एक दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है. स्थानीय महिलाओं ने बताया कि जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, वह भी इतना गंदा है कि पीने योग्य नहीं है.

बिना सप्लाई के वसूले जा रहे बिल

स्थानीय निवासी सांवरमल शर्मा, लालचंद शर्मा, शांति देवी और कौशल्या देवी ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.वार्डवासियों का कहना है कि जब नियमित पानी ही नहीं मिल रहा, तो विभाग हर महीने पानी के बिल किस आधार पर वसूल रहा है? बिना सुविधा दिए बिल थमाने से जनता में भारी रोष है. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई बार लिखित और मौखिक रूप से अधिकारियों को समस्या बताई गई, लेकिन समाधान के नाम पर केवल कोरे आश्वासन मिले.

गर्मी में बढ़ सकती है मुसीबत

ग्रामीणों का कहना है कि अभी तो गर्मी की शुरुआत है, यदि अभी यह हाल है तो आने वाले महीनों में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी. पानी की कमी के कारण दैनिक दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो रही है और लोगों को महंगे दामों पर टैंकर डलवाने को मजबूर होना पड़ रहा है.

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