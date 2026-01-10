Zee Rajasthan
आर्मी डे से पहले जयपुर में शौर्य संध्या, ऑपरेशन सिंदूर का मंचन और ड्रोन शो में दिखा सेना का पराक्रम

Rajasthan News: आर्मी डे परेड से पहले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या का भव्य आयोजन हुआ. सेना के करतब, ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित नाटक और ड्रोन शो ने लोगों को भावुक और उत्साहित किया. 15 जनवरी को पहली बार राष्ट्रीय आर्मी डे परेड जयपुर में होगी.

Published: Jan 10, 2026, 11:38 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 11:38 PM IST

Jaipur Army Day: आर्मी डे परेड के तहत राजधानी जयपुर में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं. इसी कड़ी में सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

गौरतलब है कि 15 जनवरी को आर्मी डे के मौके पर इस बार राष्ट्रीय आर्मी डे परेड जयपुर में आयोजित होगी. पहली बार जयपुर को इस परेड की मेजबानी मिली है. यह परेड महल रोड पर आयोजित की जाएगी.

शौर्य संध्या कार्यक्रम की अध्यक्षता साउथ वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने की. कार्यक्रम के दौरान सेना की ओर से कई प्रस्तुतियां दी गईं, जवानों ने मार्शल आर्ट और युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन किया. उनके करतब देखकर स्टेडियम में मौजूद लोग काफी उत्साहित नजर आए.

कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित नाटक भी दिखाया गया. नाटक में पहलगाम की आतंकी घटना को दिखाया गया, जहां आतंकियों ने लोगों से नाम और धर्म पूछकर गोली चलाई. इस दृश्य को देखकर दर्शक भावुक हो गए.

इसके बाद नाटक में दिखाया गया कि किस तरह भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मनों के 9 ठिकानों को तबाह किया. इस प्रस्तुति के बाद स्टेडियम में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए.

कार्यक्रम के अंत में ड्रोन शो का आयोजन किया गया. ड्रोन शो की शुरुआत कृष्ण और अर्जुन के दृश्य से हुई. इसके बाद महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, जनरल जोरावर सिंह, भारतीय सेना के हथियारों, तकनीक और भैरव रेजिमेंट से जुड़े दृश्य दिखाए गए. ड्रोन शो को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

