Rajasthan School Summer Vacation: ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन कटौती से शिक्षकों में आक्रोश, जानें कब तक रहेगी छुट्टी

Rajasthan News: राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती करने से शिक्षकों में गहरा रोष है. शिक्षक संगठनों ने 11 जुलाई तक प्रवेश की अनुमति को पाठ्यक्रम पूरा करने में बड़ी बाधा बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है और पंचांग में बदलाव की मांग की है.
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Rajasthan School Summer Vacation: शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिविरा पंचांग 2026-27 ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत के साथ ही विवादों को जन्म दे दिया है. 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र तो शुरू हो गया है, लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि घटाने और प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने के फैसलों ने शिक्षक संगठनों की पेशानी पर बल ला दिए हैं.
17 मई से 20 जून तक ही रहेगा अवकाश
शिक्षा विभाग के नए कैलेंडर के अनुसार, इस बार शिक्षकों और विद्यार्थियों को मिलने वाले ग्रीष्मावकाश में 10 दिनों की बड़ी कटौती की गई है. बता दें कि इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से शुरू होकर 20 जून तक ही रहेगा. वहीं शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी और बढ़ते कार्यभार के बीच अवकाश कम करना अनुचित है. इससे शिक्षकों की कार्यक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा.
प्रवेश की लंबी अंतिम तिथि ने बढ़ाई चिंता
कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जुलाई निर्धारित की गई है. इस निर्णय पर राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएल मिश्रा ने कड़ी आपत्ति जताई है. बता दें कि 1 अप्रैल को प्रवेश लेने वाले और 11 जुलाई को आने वाले छात्रों के बीच 3 महीने का अंतर होगा. ऐसे में एक साथ सिलेबस पूरा करवाना शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती होगी. मई माह में ही प्रथम परख प्रस्तावित हैं, जबकि दाखिले जुलाई तक चलेंगे. ऐसे में परीक्षा की शुचिता और मूल्यांकन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
आंदोलन की चेतावनी
शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग के इन निर्णयों को "शिक्षा व्यवस्था के लिए आत्मघाती" बताया है. संगठनों की मांग है कि- ग्रीष्मकालीन अवकाश की पुरानी अवधि (45 दिन) को बहाल किया जाए. प्रवेश की अंतिम तिथि को तर्कसंगत बनाया जाए ताकि शिक्षण कार्य समय पर सुचारू हो सके.
चेतावनी दी गई है कि यदि विभाग ने शिविरा पंचांग के इन विवादित बिंदुओं पर पुनर्विचार नहीं किया, तो शिक्षक संगठनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम दिया है.
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