नववर्ष के जश्न में बनेगा एक अनोखा रिकॉर्ड! 120 करोड़ की शराब पीने की संभावना

New Year 2026 Celebration: 2 दिन बाद नववर्ष पर राजस्थान में एक नया रिकॉर्ड बन सकता है. राजस्थान में न्यू ईयर के जश्न में 120 करोड़ रुपए की शराब की खपत होने की संभावना है. न्यू ईयर पर लोग बड़ी संख्या में शराब का सेवन करते हैं. राज्य के होटल, बार क्लबों, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और फार्म हाउसेज आदि जगहों पर पार्टियां की जाती हैं. इस दौरान शराब के साथ जश्न मनाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है. हालांकि राजस्थान पुलिस न्यू ईयर को लेकर जागरुकता अभियान चला रही है.

होटल-बारों और क्लबों में शराब पीने वाले लोगों को वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी जा रही है. ऐसे लोगों को ई-रिक्शा से घर तक भेजने की पहल की जा रही है. लेकिन इसके बावजूद शराब पार्टियों को लेकर लोगों में न्यू ईयर पर खासा क्रेज देखने को मिल रहा है. पिछले साल की बात करें तो साल 2025 का स्वागत करने के लिए राजस्थान वासियों ने बीते साल करीब 114 करोड़ रुपए की शराब गटकी थी. वहीं कुल शराब का आंकड़ा 27 लाख बल्क लीटर से अधिक था. इस बार यह आंकड़ा 120 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है.

इम्पोर्टेड शराब की डिमांड अधिक

खास बात यह है कि सुरा के शौकीन लोगों में इम्पोर्टेड शराब की डिमांड बढ़ रही है. तकनीकी भाषा में इसे बॉटल्ड इन ऑरिजिन यानी बीआईओ शराब कहा जाता है. ऐसी शराब जो अपने मूल रूप में विदेश से पैक होकर यहां इम्पोर्ट की जाती है. ऐसी महंगी विदेशी इम्पोर्टेड शराब पीने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. पिछले साल राजस्थान में न्यू ईयर पर करीब 12 करोड़ की इम्पोर्टेड शराब की खपत हुई थी. इस बार यह आंकड़ा 15 करोड़ रुपए से भी अधिक होने की संभावना है.

पिछले साल न्यू ईयर 114 करोड़ की शराब गए थे गटक

- 14.63 लाख बल्क लीटर अंग्रेजी शराब की हुई थी खपत

- न्यू ईयर पर 12.14 लाख बल्क लीटर बीयर पी गए थे राजस्थानी

- वहीं 54405 बल्क लीटर बीआईओ की भी हुई थी खपत

- लागत की बात करें तो 83.39 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब पी गए

- 18.58 करोड़ रुपए मूल्य की बीयर पी गए थे राजस्थान निवासी

- वहीं 11.64 करोड़ रुपए की इम्पोर्टेड बीआईओ शराब की हुई थी खपत

