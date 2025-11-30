Rajasthan News: एक सप्ताह बढ़ाया SIR कार्यक्रम, 95.9 फीसदी प्रपत्र अपलोड

Jaipur News: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम में संशोधन करते हुए प्रमुख तिथियों को एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि अब यह पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 की अर्हक तिथि के आधार पर किया जाएगा.

संशोधित कैलेंडर के अनुसार, गणना चरण 11 दिसंबर तक चलेगा, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी. दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक तय की गई है. इस दौरान नोटिस जारी करने, सुनवाई, सत्यापन और गणना प्रपत्रों पर निर्णय की कार्रवाई भी समानांतर रूप से 7 फरवरी 2026 तक चलती रहेगी. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा.

महाजन ने बताया कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति बेहद संतोषजनक है. कुल 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 गणना प्रपत्रों में से 5 करोड़ 24 लाख से अधिक प्रपत्र ईसीआई-नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो निर्धारित अवधि से पहले ही 95.9 प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाता है.

यह उपलब्धि तकनीकी दक्षता, मजबूत टीमवर्क और जिला स्तर पर लगातार की गई मॉनिटरिंग की वजह से संभव हुई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 25 हजार से ज्यादा पोलिंग बूथों पर बीएलओ ने अपना सौ फीसदी कार्य पूरा कर लिया है. बाड़मेर, सलूंबर, बालोतरा और झालावाड़ जिले 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण के साथ अग्रणी रहे हैं.

इसी तरह 15 विधानसभा क्षेत्रों खानपुर, सिवाना, डग, मनोहर थाना, भीनमाल, सलूंबर, चौहटन, पचपदरा, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, गुड़ामालानी, झालरापाटन, बाड़ी, शिव और बाड़मेर में भी शत-प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसे प्रदेश की प्रशासनिक टीम की प्रतिबद्धता, समयबद्धता और अनुशासित कार्यशैली का परिणाम बताया है. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने आगामी चरणों के सुचारू संचालन की मजबूत नींव तैयार की है.

वहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत जयपुर जिले में परिगणना कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. जिले में 43 लाख 59 हजार 156 परिगणना प्रपत्र डिजिटलाइज किए जा चुके हैं, जो कुल लंबित कार्य का 90 प्रतिशत से अधिक है. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कार्मिकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

डिजिटलाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य करने पर बस्सी के ईआरओ डॉ. गरिमा शर्मा, शाहपुरा के ईआरओ संजीव कुमार खेदर, दूदू के ईआरओ रमेश कुमार सहित प्रथम 99 बीएलओ को सम्मानित किया गया है. जिले के कुल 1,403 बीएलओ अब तक 100 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं.

डॉ. सोनी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में बीएलओ और ईआरओ की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता पूरे जिले के लिए प्रेरणा है. उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभव के आधार पर अन्य कार्मिकों को भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन दें, ताकि अभियान की गति और अधिक मजबूत हो सकें.

विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन की स्थिति बस्सी, शाहपुरा, चौमूं, चाकसू, दूदू, फुलेरा, आमेर, जमवारामगढ़ और हवामहल सहित अधिकांश क्षेत्रों में परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण तेजी से पूरा किया गया है. झोटवाड़ा, बगरू, सांगानेर और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्रों में भी उच्च स्तर की प्रगति दर्ज की गई है. चौमूं विधानसभा क्षेत्र 99.48 प्रतिशत डिजिटलीकरण के साथ जिले में प्रथम स्थान पर है.



