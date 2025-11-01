थमे स्लीपर बसों के पहिए! राजस्थान में ठप यातायात, लाखों यात्रियों की मुसीबत बढ़ी

Jaipur News: राजस्थान में स्लीपर बसों के पहिए थम गए हैं. ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेशभर में स्लीपर बस संचालकों ने हड़ताल कर दी है. हड़ताल परिवहन विभाग की कार्रवाईयों के विरोध में की गई है. इससे राजस्थान में रोजाना करीब साढ़े 3 लाख यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है. 14 अक्टूबर को जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी निजी बसों की जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं. नियमों के विपरीत बनी बस बॉडी, बसों में इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं होने, लम्बाई-ऊंचाई में अल्टरेशन करने और अनाधिकृत रूप से लगेज स्पेस बनाने आदि गड़बड़ियों को लेकर बसों के चालान किए जा रहे हैं. कुछ बसों पर 1 से डेढ़ लाख रुपए तक के चालान कर दिए गए हैं. परिवहन विभाग यह जांच और कार्रवाई यात्री सुरक्षा के नाम पर कर रहा है. लेकिन लगातार कार्रवाईयों से परेशान होकर स्लीपर बस संचालकों ने हड़ताल कर दी है. ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 1 नवंबर से प्रदेशभर में बस संचालन बंद करने का आह्वान किया है. इसके चलते जयपुर सहित प्रदेशभर से संचालित स्लीपर बसों के पहिए थम गए हैं. आपको बता दें कि जयपुर से रोजाना 1 हजार स्लीपर बसें और पूरे राज्य में करीब 8 हजार स्लीपर बसें संचालित होती हैं. हड़ताल के चलते प्रदेशभर में करीब साढ़े 3 लाख और जयपुर में 40 हजार से अधिक यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है.

हड़ताल को लेकर सबके अपने-अपने तर्क

निजी बस संचालकों का तर्क

- एकतरफा कार्रवाई की जा रही

- बसों के 1 से डेढ़ लाख के चालान बनाए, सुधार के लिए समय नहीं दिया

- 27 अक्टूबर को बस संचालकों ने बसों में कमियां सुधार के लिए समय मांगा

- 3 माह का समय मांगा, पर परिवहन विभाग ने समय नहीं दिया

- बॉडी निर्माता ही ARAI, CIRT से अप्रूव्ड नहीं, इसमें बस मालिकों की गलती नहीं

- जब बस पंजीकृत होती है, फिटनेस जांची जाती है, तब ये कमियां क्यों नहीं दिखती?

- उसी समय यदि परिवहन निरीक्षक गाड़ी को रोक दें तो सड़क पर ही नहीं जाएगी

परिवहन विभाग का तर्क

- यात्री सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जा रही

- अब तक करीब 1900 बसों के चालान किए गए

- प्रदेशभर में 520 से ज्यादा बसों को सीज किया गया

- केवल गड़बड़ियों वाली बसों पर कार्रवाई कर रहे, सभी बसों पर नहीं

- बसों में गैस सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहे, इसलिए सख्ती जरूरी

जयपुर में पार्किंग में खड़ी की बसें

परिवहन विभाग ने बसों की जांच और कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं. विभाग का कहना है कि विरोध के चलते यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा. जिन बसों में भी बस बॉडी कोड के मानकों की पालना नहीं की जा रही है, उन बसों पर जांच और कार्रवाई जारी रहेगी. कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मदन यादव ने बताया कि हड़ताल के चलते जयपुर से संचालित होने वाली 1 हजार बसें आज संचालित नहीं होंगी. इन बसों को अम्बाबाड़ी स्थित पार्किंग और गोपालबाड़ी में पार्किंग में रखा गया है. वहीं बस संचालकों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच हड़ताल को लेकर किसी तरह की वार्ता भी नहीं हो सकी है.

