/दीपक सुसाइड केस में बड़ा मोड़! प्रशासन ने मानी कई मांगें, आंदोलन खत्म होने के आसार

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Jaipur News: जयपुर में नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल की आत्महत्या के बाद उठा विवाद अब प्रशासन और परिजनों के बीच बनी सहमति के बाद शांत होता नजर आ रहा है. शुक्रवार को हुए इस पूरे मामले को लेकर देर शाम तक चली वार्ता में कई अहम मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म होने के आसार बन गए हैं.
जानकारी के मुताबिक, वार्ता के दौरान प्रशासन ने परिजनों को कई बड़े आश्वासन दिए हैं. सबसे अहम बात यह रही कि मृतक दीपक की पत्नी को संविदा आधार पर नौकरी देने पर सहमति बन गई है. इसके साथ ही परिवार को सांसद कोटे से आवास दिलाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी. इसके अलावा प्रशासन ने परिवार को पालनहार योजना से जोड़ने का भी भरोसा दिया है. साथ ही एक बड़े वित्तीय पैकेज की घोषणा करने की बात भी कही गई है, ताकि परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके.
इधर, इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रहे नर्सिंगकर्मियों का विरोध भी काफी हद तक शांत होता दिख रहा है. माना जा रहा है कि प्रशासन के आश्वासनों के बाद अब आंदोलन को खत्म करने पर सहमति बन सकती है.
यह पूरा मामला शुक्रवार को उस समय शुरू हुआ जब दीपक खारवाल (25), जो महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में कार्यरत था, नौकरी से हटाए जाने के बाद अपने साथी कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुआ था. प्रदर्शन के दौरान ही वह अचानक अपने कमरे में चला गया और जहर खा लिया. जब उसके दोस्त कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज देने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया. अंदर दीपक बेसुध हालत में मिला. उसे तुरंत एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
दीपक की मौत की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में भारी हंगामा हो गया. नर्सिंगकर्मी इमरजेंसी के बाहर जमा हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं करीब आधे घंटे तक प्रभावित रहीं. पुलिस को काफी मशक्कत के बाद स्थिति को संभालना पड़ा. बताया जा रहा है कि हाल ही में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में संविदा पर बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी. इसके बाद करीब 460 संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया था, जिससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी थी और यही विवाद इस पूरे आंदोलन की वजह बना.
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