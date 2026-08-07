/राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ा खुलासा! मानसिक प्रताड़ना, भेदभाव और सैलरी रोकने के गंभीर आरोप

Jaipur SMS Hospital: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में एक संविदाकर्मी डाइटीशियन द्वारा लगाए गए मानसिक उत्पीड़न और प्रशासनिक भेदभाव के मामले में अब तक जांच चल रही हैं. शिकायतकर्ता महिला संविदाकर्मी ने मुख्यमंत्री सहित अस्पताल प्रशासन को भेजी शिकायत में आरोप लगाया था कि एसएमएस अस्पताल के एमओआईसी किचन डॉ. सतीश वर्मा और डाइटीशियन इंचार्ज सुनीना साहनी द्वारा उनके साथ लगातार मानसिक उत्पीड़न, प्रशासनिक भेदभाव और अनुचित व्यवहार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि ड्यूटी आवंटन में भेदभाव, उपस्थिति दर्ज नहीं करना और सेवा रिकॉर्ड प्रभावित करने जैसे कदम उठाए गए.

सूत्रों के अनुसार, अस्पताल की तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में डॉ. सतीश वर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें संबंधित कार्यस्थल से हटाने की अनुशंसा की है ऐसी सूत्र सूचना हैं. हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और न ही इस पर कोई आधिकारिक आदेश जारी हुआ है. पूरे मामले में शुरुआत में अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें दीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्हें लगा कि उन्हें नौकरी से हटाने की कोशिश की जा रही है, तब उन्होंने मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल क़ो भेज दी जिस पर हाई लेवल एमपावर कमेटी बनाई गई है.

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इधर शिकायत करने वाली महिला कर्मचारी का कहना है कि जांच समिति के समक्ष बयान देने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं. उनका आरोप है कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से कार्यस्थल से हटाने की तैयारी की जा रही है. जिन कार्यों की जिम्मेदारी उनके पास थी, वहां से उनके रिकॉर्ड और कार्य से जुड़े साक्ष्य हटाए जा रहे हैं. उन्हें संबंधित फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करने दिए जा रहे और ड्यूटी रोस्टर में भी नाम शामिल नहीं किया जा रहा.महिला कर्मचारी ने आशंका जताई कि किसी भी समय उनकी जगह किसी अन्य कर्मचारी को लगाया जा सकता है. उनका कहना है कि शिकायत के बाद कार्यस्थल पर असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ी है.शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मार्च 2026 से अब तक वेतन नहीं मिला है. उनके अनुसार मार्च से अगस्त तक की उपस्थिति नियमित रूप से भेजी जा चुकी है, लेकिन छह महीने का भुगतान अब तक लंबित है. उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में उनका एक वर्ष का संविदा अनुबंध भी नवीनीकृत हुआ था, इसके बावजूद न तो वेतन जारी किया गया और न ही जांच रिपोर्ट की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई गई.

SMS अस्पताल प्रशासन ने पहली जांच रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भेज दी है. इसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने एक हाई लेवल एंपावर्ड कमेटी गठित की है, जो पूरे मामले की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी. अब इस समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं.