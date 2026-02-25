SMS Trauma Center Fire In Jaipur: जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल SMS (सवाई मानसिंह) ट्रॉमा सेंटर में अक्टूबर 2025 में हुए उस भयावह अग्निकांड की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है. इस रिपोर्ट ने उन कड़वे सच से पर्दा उठाया है, जो यह साबित करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी सतर्कता दिखाई जाती, तो उन 6 मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता था जो धुएं और आग की भेंट चढ़ गईं.

आधे घंटे की वो लापरवाही जो मौत बन गई

जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वह है समय का प्रबंधन. रिपोर्ट के अनुसार, आईसीयू के स्टोर रूम से आग की लपटें उठने से करीब आधा घंटा पहले ही वहां से जलने की बदबू और धुआं आने लगा था. मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ को इसकी जानकारी थी. एक वार्ड बॉय को स्टोर रूम की जांच के लिए भेजा भी गया, लेकिन वह वहां तक गया और दरवाजा ताला बंद पाकर वापस लौट आया.

बता दें कि उस वक्त ताला तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की जाती या तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया जाता, तो मंजर कुछ और होता. इसी लापरवाही के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे आईसीयू में जहरीला धुआं भर गया, जिससे 6 मरीजों की मौत हो गई.

सिस्टम और डिजाइन की खामियां

रिपोर्ट केवल मानवीय भूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने अस्पताल के बुनियादी ढांचे पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.बता दें कि आईसीयू का निर्माण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की SOP के अनुसार नहीं किया गया था. जिसकी वजह से आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने का रास्ता (Fire Exit) न केवल कठिन था, बल्कि नियमों के विरुद्ध था.साथ ही दो बेड के बीच जो अनिवार्य 3.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए थी, वह वहां मौजूद नहीं थी, जिससे बचाव कार्य में बाधा आई.

किसे ठहराया गया जिम्मेदार?

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दो इंजीनियरों और सात नर्सिंगकर्मियों को मुख्य रूप से दोषी माना है. राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हालांकि, गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या हमेशा की तरह केवल छोटे कर्मचारियों पर ही गाज गिरेगी या उन बड़े अधिकारियों पर भी एक्शन होगा जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर इस आईसीयू के निर्माण को मंजूरी दी थी.

SMS ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड की जांच रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि आधा घंटा पहले सूचना मिलने के बावजूद लापरवाही के कारण 6 मरीजों की जान गई. आईसीयू का निर्माण मानकों के विरुद्ध था. मामले में 9 कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-