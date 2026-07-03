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पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

Rajasthan News: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मानसून की पहली बारिश ने ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. ड्रेनेज पाइप फटने से ग्राउंड फ्लोर, ईसीजी रूम और माइनर ओटी में पानी भर गया, इलाज प्रभावित हुआ और फॉल सिलिंग भी गिर गई. अस्पताल प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य शुरू कराया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Jul 03, 2026, 03:47 PM|Updated: Jul 03, 2026, 03:47 PM
पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी
Image Credit: जयपुर के SMS अस्पताल में बारिश के बाद भरा पानी और टूटी हुई फॉल सिलिंगSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur SMS Hospital: बारिश की पहली ही रात में जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई. देर रात हुई बारिश के बाद ट्रॉमा सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर कई जगह पानी भर गया, जिससे मरीजों और अस्पताल स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. सबसे ज्यादा दिक्कत माइनर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) में हुई, जहां पानी भरने के कारण इलाज की प्रक्रिया रोकनी पड़ी और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर उपचार देना पड़ा. वहीं ओटी के पास कॉरिडोर में फॉल सिलिंग का हिस्सा भी गिर गया. घटना के बाद अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को संभालने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू करवाई.

पहली ही बारिश में खुल गई व्यवस्थाओं की पोल
जयपुर शहर में रात करीब 1 से 3 बजे के बीच हुई बारिश के दौरान ट्रॉमा सेंटर का एक पुराना ड्रेनेज पाइप फट गया. पाइप फटने से निकला पानी सीधे ग्राउंड फ्लोर पर फैलने लगा. मुख्य इमरजेंसी हॉल के पास स्थित ईसीजी रूम में पानी भर गया, जबकि मुख्य कॉरिडोर और माइनर ओटी में भी पानी टपकने लगा. इससे इलाज की व्यवस्था प्रभावित हुई और मरीजों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह भेजना पड़ा.

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माइनर ओटी बंद करनी पड़ी
पानी भरने के कारण माइनर ओटी में इलाज करना संभव नहीं रहा. अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए उपचार दूसरी जगह शुरू कराया. वहीं माइनर ओटी और प्लास्टर रूम के पास बने कॉरिडोर में लगी फॉल सिलिंग का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि जिस जगह सिलिंग गिरी, वहां उस समय मरीजों की आवाजाही नहीं थी.

अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संभाली व्यवस्था
घटना की जानकारी मिलते ही ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉ. राजेन्द्र मांडिया, उपअधीक्षक डॉ. जगदीश मोदी, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने तत्काल पानी निकासी, सफाई और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का काम शुरू करवाया, ताकि मरीजों को कम से कम परेशानी हो.

पिछले साल भी सामने आई थी यही समस्या
यह पहली बार नहीं है जब एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में बारिश के दौरान ऐसी स्थिति बनी हो. पिछले मानसून में भी आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और कई वार्डों में पानी भरने की शिकायतें सामने आई थीं. उस समय सरकार और चिकित्सा विभाग ने सुधार के लिए बजट भी जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका.

बढ़ा संक्रमण का खतरा
अस्पताल के इमरजेंसी क्षेत्र और अन्य हिस्सों में पानी जमा होने से गंदगी और फिसलन की समस्या पैदा हो गई. इससे मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों को काफी दिक्कत हुई. साथ ही पानी भरने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया, जो गंभीर मरीजों के लिए चिंता का विषय है.

क्या बोले ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर
ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉ. राजेन्द्र मांडिया ने बताया कि सूचना मिलते ही वे स्वयं मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए. उनके अनुसार, एक पुराने ड्रेनेज पाइप के फटने की वजह से पानी अस्पताल के अंदर पहुंचा. सबसे ज्यादा पानी पुराने ईसीजी रूम में भरा था. उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी को पाइप की जल्द मरम्मत करने और पूरे क्षेत्र की सफाई कराने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि मरीजों को आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

अस्पताल प्रशासन हरकत में आया
जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बारिश के पानी के घुसने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया. हालात का जायजा लेने के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी, ट्रॉमा सेंटर उपाधीक्षक डॉ. जगदीश मोदी, नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र मंडिया और पीडब्ल्यूडी कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉ. आलोक तिवारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ट्रॉमा सेंटर के मुख्य इमरजेंसी, आईसीयू, ईसीजी, एक्स-रे कक्ष और अन्य प्रभावित हिस्सों का निरीक्षण किया. उन्होंने जलभराव और छत से हो रही लीकेज की स्थिति का आकलन करते हुए तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मिलकर पानी निकासी और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की समीक्षा की गई. हालांकि, पहली ही तेज बारिश में ट्रॉमा सेंटर की ऐसी स्थिति ने अस्पताल की मानसून तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मरीजों और उनके परिजनों को हुई परेशानी के बाद अब प्रशासन व्यवस्था सुधारने के दावे कर रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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