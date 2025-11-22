राजस्थान में सड़क हादसों पर कड़ा प्रहार, सरकार की ‘मेगा ट्रॉमा मिशन’ योजना लॉन्च!

Jaipur News: राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और हादसों के बाद जीवन रक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक समग्र ट्रॉमा केयर पॉलिसी और एक्शन प्लान तैयार करेगी. इसके तहत प्रदेशभर के लेवल-1 और लेवल-2 ट्रॉमा सेंटर्स को मिशन मोड में सुदृढ़ किया जाएगा.

SMS अस्पताल पहुंचे सीएस

शनिवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का गहन अध्ययन चल रहा है. इसकी रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही प्रभावी कार्य योजना लागू की जाएगी.

ट्रॉमा सेंटर को अत्याधुनिक सुविधाओं से किया जाएगा लैस

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क हादसों में घायल लोगों को गोल्डन आवर्स में बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए ट्रॉमा सेंटर्स को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा.पर्याप्त ICU बेड,जीवन रक्षक उपकरण,जांच सुविधाएं और दवाएं,और प्रशिक्षित चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

और क्या बोले मुख्य सचिव?

मुख्य सचिव ने बताया कि एसएमएस का ट्रॉमा सेंटर लेवल-1 श्रेणी का है और यहां मिलने वाली उन्नत सुविधाओं एवं प्रशिक्षण पद्धति को पूरे प्रदेश के ट्रॉमा सेंटर्स में लागू किया जाएगा. राज्य सरकार अन्य ट्रॉमा सेंटर्स को भी आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करेगी, जिससे सड़क हादसों में मृत्यु दर में कमी लाई जा सके.राजस्थान में 13 नए बीएलएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. इससे दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को प्रारंभिक चिकित्सा सहायता मिलने की संभावना बढ़ेगी और मृत्यु दर में कमी आएगी.

