राजस्थान में अब डॉक्टर नहीं, मशीन बताएगी कौन-सा सांप था जानलेवा, शुरू हुई Snake Lab

Rajasthan News: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में राजस्थान की पहली आधुनिक पॉइजन डिटेक्शन टॉक्सिकोलॉजी लैब शुरू हुई. अब ब्लड, यूरिन, लार व बाल के सैंपल से जहर, ड्रग ओवरडोज, नशा व फूड पॉइजनिंग की सटीक पहचान होगी, जिससे इलाज तेज व सुरक्षित होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Jan 23, 2026, 05:54 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 05:54 PM IST

Jaipur SMS Hospital: जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पॉइजन डिटेक्शन ड्रग लेवल टॉक्सिकोलॉजी लैब की आज से शुरुआत हो गई है.ये राजस्थान की पहली ऐसी आधुनिक लैब है, जहां अब मरीज के ब्लड, यूरिन, लार और बाल के सैंपल से यह पता लगाया जा सकेगा कि शरीर में कितना और किस तरह का जहर फैला है. इससे डॉक्टर अब अंदाजे से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर तुरंत और सटीक इलाज शुरू कर सकेंगे. ये लैब शरीर के तरल पदार्थों में मौजूद विषाक्त तत्वों की पहचान करेगी.

किसी भी तरह के जहर की मात्रा होगी साफ

अवैध दवाएं, शराब, दवाइयों का ओवरडोज, कीटनाशक, जहरीले रसायन या किसी भी तरह के जहर की मात्रा और उसकी प्रकृति अब साफ तौर पर सामने आ सकेगी. डॉक्टर इसी रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे कि कौन-सी दवा, कितनी मात्रा में और कितने समय तक देनी है. इससे इलाज ज्यादा सटीक, तेज और सुरक्षित होगा. वहीं ड्रग ओवरडोज, नशे के शिकार मरीज या फूड पॉइजनिंग से पीड़ित लोगों के लिए यह लैब वरदान साबित होगी. अब यह तुरंत पता चल सकेगा कि बीमारी का कारण कौन-सा पदार्थ है और वह शरीर में कितनी मात्रा में मौजूद है.

समय पर मिलेगा मरीजों को इलाज

इससे गलत इलाज की संभावना खत्म होगी और मरीज को समय पर सही इलाज मिल सकेगा. अब तक लक्षणों के आधार पर ऐसे मरीजों का ईलाज किया जाता था. सांप, बिच्छू या अन्य जहरीले जानवर के काटने के मामलों में भी यह लैब बेहद मददगार होगी. अब यह जांच हो सकेगी कि जहर शरीर में कितना फैल चुका है और उसका असर किस स्तर तक पहुंचा है. उसी के अनुसार एंटी-वेनम और दूसरी दवाओं की मात्रा तय की जाएगी. इससे जान बचाने की संभावना और ज्यादा मजबूत होगी.

आपराधिक मामलों में भी आएगी काम

ये लैब सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहेगी. आपराधिक मामलों में फोरेंसिक जांच के लिए भी इसका उपयोग होगा. किसी की मौत जहर से हुई या नहीं, विवाद में जबरन जहर खिलाया गया या नहीं. इन सब सवालों का जवाब अब वैज्ञानिक तरीके से मिलेगा. इसके साथ ही कार्यस्थल पर ड्रग टेस्टिंग और नशे की जांच में भी यह लैब अहम भूमिका निभाएगी.

