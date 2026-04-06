Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

SI भर्ती परीक्षा-2025 में नकल रोकने के लिए SOG की बड़ी कार्रवाई, 15 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा-2025 में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए SOG ने 5-6 अप्रैल को चार प्रकरणों में कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया. डमी अभ्यर्थी, फर्जीवाड़ा और पटवारी व प्राध्यापक भर्ती घोटाले में शामिल आरोपी SOG और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने दबोचे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Apr 06, 2026, 10:43 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 10:43 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!
7 Photos
Rajasthan government project

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

SI भर्ती परीक्षा-2025 में नकल रोकने के लिए SOG की बड़ी कार्रवाई, 15 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur SOG Action: राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2025 की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने राज्यभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और 6 अप्रैल को चार अलग-अलग प्रकरणों में कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ADG SOG विशाल बंसल ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले वांटेड आरोपियों की राज्य स्तर पर सूची तैयार कर विशेष कार्य योजना लागू की गई थी.

आईजी SOG अजयपाल लाम्बा के नेतृत्व में तैयार इस योजना के तहत डीआईजी परिस देशमुख को जिम्मेदारी सौंपी गई. देशमुख द्वारा जिलेवार सूची सभी पुलिस अधीक्षकों को भेजी गई और प्रत्येक जिले में SOG के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर निगरानी और गिरफ्तारी की कार्रवाई करवाई गई. SOG और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने समन्वय के साथ यह कार्रवाई की.

BSTC फर्जीवाड़ा: 12 मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार
प्रकरण संख्या 2/2021 में सामने आया कि अशोक सारण नामक आरोपी द्वारा डमी अभ्यर्थियों के जरिए संगठित नकल गिरोह संचालित किया जा रहा था. उसने BSTC परीक्षा 2019 और 2020 में 35 अभ्यर्थियों की जगह डमी बैठाए थे. इस मामले में उदयपुर और भरतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 मूल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को 9 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एसआई भर्ती-2021 मामला: डमी से पास हुआ अभ्यर्थी गिरफ्तार
प्रकरण संख्या 10/2024 में सियाराम मीणा नामक अभ्यर्थी के स्थान पर डमी बैठाकर परीक्षा दिलाने का मामला सामने आया. आरोपी को टोंक पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया. वह लिखित परीक्षा में पास हो गया था, लेकिन शारीरिक परीक्षण में असफल रहा. आरोपी को भी 9 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर रखा गया है.

पटवारी भर्ती घोटाला: 10 लाख लेकर बना डमी अभ्यर्थी
प्रकरण संख्या 70/2024 में पटवारी भर्ती परीक्षा-2021 में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले पप्पूराम को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि उसने 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा दी थी. आरोपी को जोधपुर पुलिस के सहयोग से उस समय पकड़ा गया, जब वह एसआई भर्ती परीक्षा-2025 दे रहा था.

प्राध्यापक भर्ती में भी फर्जीवाड़ा, पेशेवर डमी गिरफ्तार
प्रकरण संख्या 23/2024 में हिंदी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले महेंद्र कुमार को उदयपुर में एसआई परीक्षा देते समय गिरफ्तार किया गया. जांच में खुलासा हुआ कि वह पूर्व में PTI और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सहित कई परीक्षाओं में पैसे लेकर डमी के रूप में शामिल हो चुका है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से पुलिस रिमांड लिया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news