Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

FMGE सर्टिफिकेट घोटाले में SOG की बड़ी कार्रवाई, 18 आरोपी गिरफ्तार, 90 से अधिक फर्जी डॉक्टर चिन्हित

Rajasthan News: राजस्थान में फर्जी FMGE सर्टिफिकेट रैकेट का खुलासा, SOG ने तत्कालीन RMC रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 90+ डॉक्टर फर्जी प्रमाण पत्र से रजिस्ट्रेशन, हर केस में 20–25 लाख की वसूली.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Mar 25, 2026, 06:48 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 06:48 PM IST

Trending Photos

कम बजट में चाहिए रॉयल लुक? जयपुर के ये बाजार खरीदारी के लिए है बेस्ट
8 Photos
Rajasthan Cheap Market

कम बजट में चाहिए रॉयल लुक? जयपुर के ये बाजार खरीदारी के लिए है बेस्ट

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम! 28-31 मार्च के बीच बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम! 28-31 मार्च के बीच बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट

जोधपुर की मावा कचौरी जरूर ट्राई करें, इतना टेस्टी कि खाए बिना रह नही पाएंगे, नोट कर ले ये रेसिपी
7 Photos
Rajasthan Famous Food

जोधपुर की मावा कचौरी जरूर ट्राई करें, इतना टेस्टी कि खाए बिना रह नही पाएंगे, नोट कर ले ये रेसिपी

राजस्थान में PM किसान सम्मान निधि में 440 करोड़ का घोटाला, फर्जीवाड़े ने मचाई सनसनी!
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

राजस्थान में PM किसान सम्मान निधि में 440 करोड़ का घोटाला, फर्जीवाड़े ने मचाई सनसनी!

FMGE सर्टिफिकेट घोटाले में SOG की बड़ी कार्रवाई, 18 आरोपी गिरफ्तार, 90 से अधिक फर्जी डॉक्टर चिन्हित

FMGE Fake Certificate: राजस्थान में फर्जी FMGE (Foreign Medical Graduate Examination) सर्टिफिकेट के आधार पर डॉक्टर बनने के मामले में बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) के रजिस्ट्रार डॉ राजेश शर्मा, उसके सहयोगी नॉडल अधिकारी सहित कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पिछले दिनों SOG को फर्जी FMGE प्रमाण पत्रों के जरिए अवैध रूप से इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन लेने की शिकायत मिली थी. शुरूआती जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच में सामने आया कि आरोपी पीयूष त्रिवेदी करौली जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इंटर्नशिप कर रहा था. उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ.

जांच में यह सामने आया कि यह गिरोह फर्जी FMGE प्रमाण पत्र बनाकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन दिलवाने का काम कर रहा था. इसमें RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई, जिसके बाद अलग से मामला दर्ज किया गया.अब तक की जांच में 90 से अधिक ऐसे डॉक्टरों की पहचान की गई है, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप हासिल की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस बड़े ऑपरेशन के तहत SOG ने जयपुर, दिल्ली, उदयपुर और जोधपुर सहित कई जिलों में 21 से अधिक टीमों के साथ एक साथ दबिश दी.SOG जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह हर अभ्यर्थी से 20 से 25 लाख रुपये तक वसूलता था. इसमें से करीब 11 लाख रुपये RMC के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाते थे, जबकि बाकी रकम दलालों में बांटी जाती थी. उदयपुर से पकड़े गए आरोपी डॉक्टर यश पुरोहित के बारे में सामने आया कि वह फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर निजी अस्पताल में चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहा था.

SOG ने बताया कि मामले में जांच जारी है और अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. SOG ने अपील की है कि आम लोग किसी भी डॉक्टर की सत्यता जांचने के लिए RMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जांच सकते हैं, जिससे फर्जी डॉक्टरों से बचा जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news