FMGE सर्टिफिकेट घोटाले में SOG की बड़ी कार्रवाई, 18 आरोपी गिरफ्तार, 90 से अधिक फर्जी डॉक्टर चिन्हित

FMGE Fake Certificate: राजस्थान में फर्जी FMGE (Foreign Medical Graduate Examination) सर्टिफिकेट के आधार पर डॉक्टर बनने के मामले में बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) के रजिस्ट्रार डॉ राजेश शर्मा, उसके सहयोगी नॉडल अधिकारी सहित कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पिछले दिनों SOG को फर्जी FMGE प्रमाण पत्रों के जरिए अवैध रूप से इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन लेने की शिकायत मिली थी. शुरूआती जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच में सामने आया कि आरोपी पीयूष त्रिवेदी करौली जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इंटर्नशिप कर रहा था. उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ.

जांच में यह सामने आया कि यह गिरोह फर्जी FMGE प्रमाण पत्र बनाकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन दिलवाने का काम कर रहा था. इसमें RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई, जिसके बाद अलग से मामला दर्ज किया गया.अब तक की जांच में 90 से अधिक ऐसे डॉक्टरों की पहचान की गई है, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप हासिल की.

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इस बड़े ऑपरेशन के तहत SOG ने जयपुर, दिल्ली, उदयपुर और जोधपुर सहित कई जिलों में 21 से अधिक टीमों के साथ एक साथ दबिश दी.SOG जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह हर अभ्यर्थी से 20 से 25 लाख रुपये तक वसूलता था. इसमें से करीब 11 लाख रुपये RMC के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाते थे, जबकि बाकी रकम दलालों में बांटी जाती थी. उदयपुर से पकड़े गए आरोपी डॉक्टर यश पुरोहित के बारे में सामने आया कि वह फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर निजी अस्पताल में चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहा था.

SOG ने बताया कि मामले में जांच जारी है और अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. SOG ने अपील की है कि आम लोग किसी भी डॉक्टर की सत्यता जांचने के लिए RMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जांच सकते हैं, जिससे फर्जी डॉक्टरों से बचा जा सके.

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