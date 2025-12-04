Zee Rajasthan
विदेश से MBBS पर भारत में फेल, राजस्थान में मेडिकल माफिया का बड़ा भंडाफोड़! SOG ने पकड़े फर्जी डॉक्टर

Rajasthan News: राजस्थान SOG ने मेडिकल सेक्टर में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ते हुए तीन फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया. ये लोग एफएमजीई परीक्षा में फेल होने के बाद नकली सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे थे. गिरोह 16 लाख में फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर रहा था.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 04, 2025, 08:45 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 08:45 PM IST

Jaipur News: राजस्थान एसओजी ने मेडिकल सेक्टर की कड़ी मेहनत वाले एग्जाम से खिलवाड़ करने वाले बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए तीन कथित डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है. ये सभी विदेशी मेडिकल डिग्री के बाद भारत में अनिवार्य एफएमजीई (Foreign Medical Graduate Examination) में पास न होने पर फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे थे.

ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट पर इंटर्नशिप कर रहे लोग सीधे मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे. एसओजी ने समय रहते इस गिरोह का भंडाफोड़ कर बड़ा नुकसान होने से बचा लिया.एसओजी को जानकारी मिली कि दौसा निवासी डॉ. पियूष कुमार त्रिवेदी ने तीन बार एफएमजीई परीक्षा में फेल होने के बावजूद गिरोह की मदद से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था. इसी के आधार पर उसने एनएमसी से इंटर्नशिप की अनुमति भी हासिल कर ली थी. करौली राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसका इंटर्नशिप आवंटन भी हो चुका था.

जांच में पता चला कि पियूष ने जॉर्जिया से 2022 में एमबीबीएस किया था और 2022, 2023 व 2024 में एफएमजीई परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफल रहा. इसके बाद उसने अपने परिचित डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर से संपर्क कर पूरा फर्जीवाड़ा करवाया.देवेंद्र और उसके साथी डॉ. शुभम गुर्जर ने 16 लाख रुपये लेकर पियूष का फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट व एनएमसी रजिस्ट्रेशन दिलवाया.

एसओजी की पड़ताल में ही सामने आया कि डॉ. शुभम गुर्जर ने भी फर्जी एफएमजीई पास सर्टिफिकेट के आधार पर राजीव गांधी अस्पताल, अलवर में इंटर्नशिप की.डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर ने इसी गिरोह की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर राजकीय मेडिकल कॉलेज, दौसा में इंटर्नशिप पूरी की. इससे यह साबित हुआ कि गिरोह लंबे समय से बड़े स्तर पर काली कमाई कर रहा था और कई फर्जी डॉक्टर मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ कर चुके थे.

गिरफ्तार आरोपी
डॉ. पियूष कुमार त्रिवेदी, निवासी पीजी कॉलेज के पास, दौसा
डॉ. शुभम गुर्जर, निवासी खेरवाल, जिला दौसा
डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर, निवासी खुरी कला, जिला दौसा

सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस कस्टडी ली जा रही है. प्रकरण में अब एसओजी फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट तैयार करने वाले नेटवर्क, बिचौलियों और इसी तरीके से इंटर्नशिप कर चुके अन्य ‘फर्जी डॉक्टरों’ की पहचान कर रही है.

