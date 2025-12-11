पेपर लीक की असली कहानी बेनकाब! KD डॉन की पूरी साज़िश SOG के सामने हुई उजागर

Paper Leak Updates: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शिकंजा कसना जारी रखा है. इस मामले में पुलिस टीम ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराकर मुख्य सरगना को देने वाले आरोपी केडी डॉन गिरफ्तार को गिरफ्तार किया है. 13 नवम्बर 2022 को हुई वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये के ईनामी बदमाश जबरा राम जाट से पूछताछ के बाद एक बड़ी लीड सामने आई. जिसके बाद SOG ने खिलान सिंह उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है. एसओजी पूछताछ में पेपर लीक को लेकर पूरी कहानी सामने आयी है. केडी डॉन और उसकी प्रिंटिंग प्रेस की पूरी स्टाफ गैंग ने बड़े शातिर तरीके से जिस पेपर शीट को गायब करना था उसको पहले गन्दा किया, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट ना किये जा सके और वो नष्ट करने वाले बॉक्स में जायेगा, लेकिन बड़ी चालाकी से प्रिंटिंग प्रेस के इस गिरोह ने नष्ट किये गए पेपर से एक दूसरे पेपर को बदल दिया. इसी तरह खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे.

ऐसे समझिये कैसे प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर

गिरफ्तार केडी डॉन उर्फ़ खिलान सिंह भोपाल की रूचि प्रिंटिंग प्रेस में लेबर सप्लाई का काम करता था. प्रिंटिंग से जुड़ा पूरा काम देखती केडी डॉन की लेबर ही संभालती थी. पेपर जब प्रिंट करवाए जाते है तब पेपर की एक-एक शीट को काउंट किया जाता है और उस पर सेंसर लगे रहते है. यानि पेपर के हर बंडल पर सेंसर लगा रहता है. एक पेपर भी गायब किया तो एक पेपर माना जायेगा कम. लेकिन केडी डॉन और उसकी प्रिंटिंग प्रेस की पूरी स्टाफ गैंग ने बड़े शातिर तरीके से जिस पेपर शीट को गायब करना था उसको पहले गन्दा किया, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट ना किये जा सके और वो नष्ट करने वाले बॉक्स में जायेगा, लेकिन बड़ी चालाकी से प्रिंटिंग प्रेस के इस गिरोह ने नष्ट किये गए पेपर से एक दूसरे पेपर को बदल दिया. इसी तरह खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे.

ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि 13 नवम्बर 2022 को हुई वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये के ईनामी बदमाश जबरा राम जाट से पूछताछ के बाद एक बड़ी लीड सामने आई. जिसके बाद SOG ने खिलान सिंह उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि खिलान सिंह भोपाल स्थित रूचि प्रिंटिंग प्रेस (जहां वनरक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर छपा था) से जुड़ा था और कंपनी में बाइंडिंग का काम करता था. खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे.

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खिलान सिंह उर्फ केडी डान ने स्वीकार किया कि उसने ये गोपनीय पेपर मुख्य आरोपी जबरा राम जाट को 23 लाख रुपये में उपलब्ध कराए थे. उसने बताया कि यह राशि उसने नगद और ऑनलाइन माध्यमों से टुकड़ों-टुकड़ों में प्राप्त की थी. एसओजी की विशेष टीम ने प्रयासों के बाद खिलान सिंह को भोपाल से दस्तयाब किया और बुधवार 10 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया है.एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि खिलान सिंह ने पूछताछ के दौरान रूचि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कुछ अन्य कार्मिकों के नाम भी उजागर किए हैं. एसओजी टीम अब इन सभी संदिग्ध कार्मिकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

