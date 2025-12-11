Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पेपर लीक की असली कहानी बेनकाब! KD डॉन की पूरी साज़िश SOG के सामने हुई उजागर

Rajasthan News: राजस्थान भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में SOG को बड़ी सफलता मिली है. भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी करवाने वाला केडी डॉन गिरफ्तार हुआ. उसने स्टाफ की मदद से पेपर बदलकर दोनों पारियों के प्रश्नपत्र लीक किए और 23 लाख में सरगना जबरा राम जाट को बेचे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 11, 2025, 07:10 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 07:10 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी दाल ढोकली आपने टेस्ट किया क्या? जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Dal dhokli

राजस्थानी दाल ढोकली आपने टेस्ट किया क्या? जानें रेसिपी और फायदे

आधार कार्ड पर पता लिखा हुआ है गलत, तो घर बैठे ऐसे करें ठीक, नहीं होगा किसी लाइन का झंझट!
8 Photos
aadhar card update

आधार कार्ड पर पता लिखा हुआ है गलत, तो घर बैठे ऐसे करें ठीक, नहीं होगा किसी लाइन का झंझट!

राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में 4 डिग्री पहुंचा पारा, 13 दिसंबर से मौसम लेगा नया मोड़!
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, फतेहपुर में 4 डिग्री पहुंचा पारा, 13 दिसंबर से मौसम लेगा नया मोड़!

क्या ToD टैरिफ लागू होते ही राजस्थान में दिन-शाम-रात में बदल जाएगी बिजली की कीमत? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
8 Photos
rajasthan smart meter

क्या ToD टैरिफ लागू होते ही राजस्थान में दिन-शाम-रात में बदल जाएगी बिजली की कीमत? जानिए इसके पीछे की सच्चाई

पेपर लीक की असली कहानी बेनकाब! KD डॉन की पूरी साज़िश SOG के सामने हुई उजागर

Paper Leak Updates: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शिकंजा कसना जारी रखा है. इस मामले में पुलिस टीम ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराकर मुख्य सरगना को देने वाले आरोपी केडी डॉन गिरफ्तार को गिरफ्तार किया है. 13 नवम्बर 2022 को हुई वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये के ईनामी बदमाश जबरा राम जाट से पूछताछ के बाद एक बड़ी लीड सामने आई. जिसके बाद SOG ने खिलान सिंह उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है. एसओजी पूछताछ में पेपर लीक को लेकर पूरी कहानी सामने आयी है. केडी डॉन और उसकी प्रिंटिंग प्रेस की पूरी स्टाफ गैंग ने बड़े शातिर तरीके से जिस पेपर शीट को गायब करना था उसको पहले गन्दा किया, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट ना किये जा सके और वो नष्ट करने वाले बॉक्स में जायेगा, लेकिन बड़ी चालाकी से प्रिंटिंग प्रेस के इस गिरोह ने नष्ट किये गए पेपर से एक दूसरे पेपर को बदल दिया. इसी तरह खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे.

ऐसे समझिये कैसे प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर
गिरफ्तार केडी डॉन उर्फ़ खिलान सिंह भोपाल की रूचि प्रिंटिंग प्रेस में लेबर सप्लाई का काम करता था. प्रिंटिंग से जुड़ा पूरा काम देखती केडी डॉन की लेबर ही संभालती थी. पेपर जब प्रिंट करवाए जाते है तब पेपर की एक-एक शीट को काउंट किया जाता है और उस पर सेंसर लगे रहते है. यानि पेपर के हर बंडल पर सेंसर लगा रहता है. एक पेपर भी गायब किया तो एक पेपर माना जायेगा कम. लेकिन केडी डॉन और उसकी प्रिंटिंग प्रेस की पूरी स्टाफ गैंग ने बड़े शातिर तरीके से जिस पेपर शीट को गायब करना था उसको पहले गन्दा किया, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट ना किये जा सके और वो नष्ट करने वाले बॉक्स में जायेगा, लेकिन बड़ी चालाकी से प्रिंटिंग प्रेस के इस गिरोह ने नष्ट किये गए पेपर से एक दूसरे पेपर को बदल दिया. इसी तरह खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे.

ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि 13 नवम्बर 2022 को हुई वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये के ईनामी बदमाश जबरा राम जाट से पूछताछ के बाद एक बड़ी लीड सामने आई. जिसके बाद SOG ने खिलान सिंह उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि खिलान सिंह भोपाल स्थित रूचि प्रिंटिंग प्रेस (जहां वनरक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर छपा था) से जुड़ा था और कंपनी में बाइंडिंग का काम करता था. खिलान सिंह ने प्रेस में काम करने वाले स्टाफ की मदद से वनरक्षक भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों के पेपर चुराए थे.

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खिलान सिंह उर्फ केडी डान ने स्वीकार किया कि उसने ये गोपनीय पेपर मुख्य आरोपी जबरा राम जाट को 23 लाख रुपये में उपलब्ध कराए थे. उसने बताया कि यह राशि उसने नगद और ऑनलाइन माध्यमों से टुकड़ों-टुकड़ों में प्राप्त की थी. एसओजी की विशेष टीम ने प्रयासों के बाद खिलान सिंह को भोपाल से दस्तयाब किया और बुधवार 10 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया है.एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि खिलान सिंह ने पूछताछ के दौरान रूचि प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कुछ अन्य कार्मिकों के नाम भी उजागर किए हैं. एसओजी टीम अब इन सभी संदिग्ध कार्मिकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news