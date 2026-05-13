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Rajasthan: RPSC में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी पाने का खुलासा, RPSC कर्मचारी समेत 2 गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने के मामले में SOG ने RPSC कर्मचारी समेत 2 गिरफ्तार को गिरफ्तार किया. 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: May 13, 2026, 03:37 PM|Updated: May 13, 2026, 03:37 PM
Rajasthan: RPSC में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी पाने का खुलासा, RPSC कर्मचारी समेत 2 गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली का एक और बड़ा मामला सामने आया है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने आरपीएससी की प्राध्यापक (इतिहास) भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने के मामले में मुख्य आरोपी राजेश कुमार मीणा और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के यूडीसी कर्मचारी मान सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है.

ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी राजेश कुमार मीणा ने अक्टूबर 2022 में आयोजित प्राध्यापक (इतिहास) भर्ती परीक्षा में खुद परीक्षा देने के बजाय अपने परिचित उम्मेद सिंह को डमी कैंडिडेट के रूप में बैठाया था. जांच में सामने आया कि अपनी कमजोर तैयारी के चलते उसने उम्मेद सिंह को लालच देकर परीक्षा दिलाने की साजिश रची.

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प्रवेश पत्र में छेड़छाड़

एसओजी जांच में यह भी सामने आया कि राजेश कुमार मीणा ने कंप्यूटर के जरिए अपने प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर उम्मेद सिंह की फोटो लगा दी थी. इसके बाद उम्मेद सिंह ने 17 अक्टूबर 2022 को सामान्य ज्ञान और 18 अक्टूबर 2022 को इतिहास विषय की परीक्षा डमी अभ्यर्थी बनकर दी. इतना ही नहीं, परीक्षा के दौरान उपस्थिति पत्रक पर भी उसने राजेश कुमार मीणा के हस्ताक्षरों की नकल की.

8 लाख रुपये की मांग

फर्जीवाड़े के जरिए परीक्षा पास करने के बाद राजेश कुमार मीणा का चयन प्राध्यापक (इतिहास) पद पर हो गया और उसे नियुक्ति भी मिल गई. बाद में उसने आरपीएससी के रिकॉर्ड में मौजूद उपस्थिति पत्रक से डमी अभ्यर्थी की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगवाने की कोशिश शुरू की ताकि पूरे मामले का कभी खुलासा न हो सके. इसी दौरान उसकी मुलाकात आरपीएससी के यूडीसी कर्मचारी मान सिंह मीणा से हुई. जांच में सामने आया कि मान सिंह मीणा ने रिकॉर्ड में हेरफेर कर फोटो बदलने के एवज में 8 लाख रुपये की मांग की थी.

2 लाख रुपये एडवांस भी दे दिए

आरोप है कि राजेश कुमार मीणा ने उसे 2 लाख रुपये एडवांस भी दे दिए थे. मामले में एसओजी थाना में एफआईआर नंबर 11/2025 दर्ज की गई थी. इससे पहले डमी अभ्यर्थी उम्मेद सिंह और उसके सहयोगी रमेश विश्नोई को गिरफ्तार किया जा चुका है. मुख्य आरोपी राजेश कुमार मीणा मामले के दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है. अदालत ने उसे 18 मई 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेजा है.

एसओजी ने बताया कि आरपीएससी कर्मचारी मान सिंह मीणा की भूमिका भी जांच में प्रमाणित होने के बाद उसे 12 मई 2026 को गिरफ्तार किया गया. उस पर आरोप है कि उसने मूल रिकॉर्ड में बदलाव करने और उपस्थिति पत्रक बदलने का सौदा किया था. एसओजी अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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